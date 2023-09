El festival Underfest SON Estrella Galicia, que tendrá lugar en diferentes salas de Vigo el 15 y el 16 de septiembre, sumó a su cartel al artista estadounidense Sam Amidon, un referente en la escena folk-rock americana. Además, dentro del ciclo Underfest Bites, la marca cervecera anunció otras dos actuaciones internacionales que tendrán lugar en la ciudad olívica: la mítica banda neoyorkina The Dictators el 2 de octubre y el primer concierto en Galicia de John Grant, músico que lideró la banda de culto The Czars en los años 90 y aclamado por sus últimos discos, como “Queen of Denmark”, el 19 de noviembre. El ciclo Underfest Bites ha traído ya la música de los americanos Marah y Miranda & The Beat.

La sexta edición del Underfest SON tendrá lugar en Vigo el 15 y el 16 de septiembre, con actividades paralelas los días 13 y 14. El festival mantiene su apuesta por ofrecer un formato especial y cuidado, llenando escenarios de la ciudad con una oferta musical variada de interesantes propuestas nacionales e internacionales, que atrae público de toda Galicia, Portugal y diversos rincones de España. Los abonos generales para el festival se agotaron a las pocas horas de ponerse a la venta, sin conocerse ningún artista de un cartel del que se han desvelado nombres como Paul Weller, Blood Red Shoes, Juno, PVA o Mueveloreina.