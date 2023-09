“Puedo hacer que el público se olvide de leer“

Luca Riego se saca la magia de la chistera. Autodidacta, este joven miñorano ya cautivaba al público con sus trucos de cartas con apenas catorce años. Tras actuar en diferentes espacios, en 2021 se presentó al concurso “Got Talent” con un número donde jugaba con la sorpresa, enlazando un efecto tras otro y que conquistó hasta al jurado televisivo más implacable de este país: Risto Mejide, y que defendió ante más de 3.000 personas en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid. Ahora regresa a los escenarios con un nuevo espectáculo, “La ilusión imposible”, en el que lleva trabajando los últimos tres años. Se trata de una propuesta con efectos y trucos nuevos en los que el joven ilusionista, de 19 años, juega con los límites de lo posible para sorprender al público durante algo más de una hora. El estreno será el martes, día 5, a las 20.00 horas, en el café vigués Catro a Catro, y el día 10 estará en O Lar das Artes en Matamá.

–¿Qué puede contarme de “La ilusión imposible”? ¿Qué podrá ver el público?

–Es un espectáculo con tres grandes actos diferenciados: magia de escena, cartomancia y mentalismo. Y, a su vez, hay una serie de trucos que me sirven para pasar de un bloque a otro.

–Hacía varios años que no se subía a un escenario. ¿Qué ha estado haciendo durante este tiempo?

–Estoy estudiando Informática en Ourense y compatibilizar los estudios con la magia es un poco complicado, pero en esos ratitos que vas teniendo vas ideando cosas, pensando cómo podrías hacer esto o lo otro, se te ocurren ideas e intentas ejecutarlas... Estos tres años me he centrado en idear cosas nuevas y llevarlas a cabo.

–¿Aún se puede innovar en la magia, sacar nuevos trucos de la chistera?

–Sí, sí, claro que se puede innovar. La mayoría de trucos que hago en este espectáculo son nuevos, no los he ejecutado en ningún otro “show”, aunque también conservo algún clásico como el que hice en el programa “Got Talent”, un truco que suele asombrar mucho porque son nueve impactos: pasa algo imposible, luego otra vez, y luego otra vez y otra... y, cuando crees que ya se ha acabado el truco, pasa otra cosa aún más imposible. También puedo hacer que el público se olvide de leer y predecir los números de la lotería.

–¿Es complicado sorprende a un público acostumbrado a ver magia y trucos sorprendentes?

–La verdad es que es complicado, pero cuando encuentras un truco potente, logras sorprenderlo.

–¿Delante de quién testa los nuevos trucos para saber antes de presentárselos al público en directo?

–Cuanto más bagaje tienes, más fácil te resulta sacar el truco. Yo llevo haciendo magia casi siete años y he visto muchas técnicas. Cuando me planteo cómo puede hacerse algo ya más o menos sé por dónde puedo ir y qué técnica usar.

–Estudia Ingeniería Informática en la Universidad de Vigo, en Ourense. ¿Se ve trabajando con ordenadores o con la varita?

–Poder dedicarme profesionalmente a la magia sería un sueño. Es cierto que me gusta mucho la informática, pero la tengo como un colchón. Si pudiera vivir de la magia lo intentaría.

–¿Quién fue el primer mago que le despertó la vocación, el que le hizo decir: “Yo quiero aprender a hacer lo mismo que hace él”?

–Cuando era pequeño, el Mago Pop me gustaba mucho. Luego, a medida que fui madurando empezaron a gustarme otros magos, como el estadounidense Jason Ladanye y el canadiense Shin Lim.

–¿Cuál es el truco de magia que le gustaría lograr ejecutar?

–Hay un truco que los magos siempre queremos hacer, un truco que, por decirlo de alguna forma, es mítico, que es que un espectador piense en una carta, sin escogerla, sin verla, sin nada, y tú puedas adivinarla. En este espectáculo hago algo que se acerca bastante, pero ese truco tan puro de que alguien piense en una carta y ya sepas cuál es me encantaría poder hacerlo, pero no se me ocurre cómo.

–¿Cómo fue la experiencia en “Go Talent”?

–Estuvo genial. Conocí a un montón de artistazos y, lo más importante, Risto Mejide me dijo que “sí”. El martes haré una versión mejorada del número que hice allí.