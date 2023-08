La periodista pontevedresa Marisol Vence, vinculada profesionalmente a la TVG desde 1992, falleció en la madrugada de ayer, a los 65 años, tras sufrir una larga enfermedad. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, dio sus primeros pasos en la profesión en la revista “Teima” y también escribió en la sección de Cultura de “Xornal Diario”, en Pontevedra.

Antes de entrar a formar parte de la plantilla de la TVG, donde en los últimos años se dedicó sobre todo a la información del tráfico durante el fin de semana, trabajó en varios gabinetes de comunicación de la Xunta.

El velatorio permanece instalado desde ayer en el Tanatorio Pontevedra, desde el que esta tarde, a las 16.30 horas, partirá el cortejo fúnebre hacia la iglesia parroquial de San José de Campolongo, donde a las 17.00 horas se oficiará la misa funeral. Los restos mortales de la periodista serán inhumados posteriormente en el cementerio municipal San Mauro de Pontevedra.

Marisol

Aproveitando que unha chuvia de Perseidas alumaba o ceo, Marisol quixo marchar onte a eses mundos do universo en expansión que sempre a fascinaron tanto. Ela era perito en lúas, coma os poetas, por máis que a súa dedicación profesional fose a do xornalismo. Da arribada das lúas cheas e das misteriosas superlúas tiña sempre informados aos próximos que gozaron a fortuna de compartir as súas moitas maxias. Marisol, que pertencía ás terras bravas de Camba pola dobre rama dos Vence e dos Arias, foi muller de carácter forte e bondadoso a un tempo. Plantoulle cara á morte, ese inimigo que sempre acaba por derrotarnos, cunha afouteza que nunca deixou de sorprender aos que seguiron a súa longa batalla. As amigas e amigos que tanto a acompañaron co seu agarimo nese combate final a prol da vida han ser os que mellor podan dar conta das súas innegociables gañas de vivir e da serenidade -case desdén- coa que afrontou este último revés do destino. Este que foi seu amigo e colega, ademais de tío, lembra aínda con tenrura a aquela nena coa que se fotografaba na festa das palmas do Domingo de Ramos. A mesma nena á que logo tutelou, sendo xa unha adolescente, nas súas prácticas de xornalismo na revista Teima, onde compartíamos o amor polo oficio e por Galicia. E anos despois, á profesional da que tanto se gababa un, sen reprimir o orgullo, ao vela exerce-lo seu traballo nas pantallas da tele galega. Frecuentou tamén, con igual competencia, o periodismo escrito nas páxinas de Cultura do Xornal Diario, en Pontevedra, onde habería deixar todo un ronsel de amigos entre os seus compañeiros. Afouta coma sempre, Marisol mantivo ata as mesmas vésperas do seu pasamento o fresco e por veces arroutado sentido de humor que a acompañou sempre. Darán fe diso as súas irmáns e irmán que a coidaron agarimosamente na longa doenza e no transo, xunto á súa nai. Para todos eles e nós queda o consolo de saber que viviu unha vida plena. Un atreveríase a dicir, en fin, que, a forza de carácter, Marisol elixiu mesmo as datas da súa partida para seguir vivindo onda as Perseidas, a lúa e as estrelas do universo sen fin. Botarémola a faltar cada vez que a lúa entre en fase de plenitude. Sempre estarás aí, querida e brava Marisol.