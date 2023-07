Andrés Calamaro (Buenos Aires, 1961) debuta esta noche en el auditorio municipal de Castrelos. Lo hará desde las 22.00 horas en el primer concierto de la temporada de verano del recinto al aire libre vigués. El cantautor argentino aterriza en la ciudad olívica tras publicar recientemente el disco Honestidad brutal: extra brut, que permite disfrutar de temas como Te quiero igual, Cuando te conocí o Maradona. Estará arropado por miles de vigueses y visitantes deseosos de escuchar en directo a uno de los reyes del rock en español, que viene de llenar recintos en otras ciudades de España, México, Perú, Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay o Argentina.

–¿Qué reacción del público es la que le hace más feliz?

–Me gusta cuando no están filmando en el teléfono. Escuchando o en éxtasis, emocionados o cantando.

–¿Se queda con algún concierto de esta gira en España?

–Me quedo con el anterior a Vigo, en Peñíscola. También me gustó el teatro bueno (la Cartuja Center CITE) en Sevilla y los dos de Madrid.

–¿Qué le hace seguir ofreciendo su música en todo el mundo después de décadas sobre escenarios?

–Soy músico y me dedico a esto. Me gusta la gira y el escenario. Sigo porque hay mucha gente que quiere escucharme cantar y tocar instrumentos.

–¿Hay algún secreto para mantener la pasión?

–Si fuera un secreto, no se lo podría contar: vamos a la música como soldados a la guerra.

–¿En qué le ha ayudado la música en su vida?

–Es mi oficio y una forma de vida, es mi sustento, además. Si no fuera músico, sería periodista porque es mucho más fácil.

–¿Le ha perjudicado en algo?

–Nunca lo había pensado. La música es benigna. En el peor de los casos, me pudo haber afectado en la audición.

–¿Le da tiempo a conocer más de Vigo en su parada en la ciudad?

–Vigo siempre es mi parada preferida desde La Iguana en 1999. No llego como turista, pero me alcanza con respirar este aire celeste, me encanta llegar. Le soy sincero. Me recuerda a Buenos Aires.

–¿Cómo motivaría a los músicos emergentes?

–Ser emergente es una buena motivación, perfectamente válida. Es una etapa muy bonita en la vida de un músico, solo se puede mejorar; es un laberinto y se sale por arriba.

–¿Le queda algún sueño por cumplir en la faceta profesional?

–Este es mi sueño y mis pesadillas. Que nadie me despierte.

–¿Y en la personal?

–Seguiría viviendo como ahora mismo, en un rizo en el tiempo.