A segunda onda do Estudo Xeral de Medios volve situar a TVG como líder da comunidade e tamén entre as canles autonómicas. Cunha cota de pantalla do 20,3% no conxunto da semana –5,5 puntos puntos máis cao o seguinte competidor, Antena 3–, a cadea galega rexistra picos de ata o 29,1% no bloque informativo do mediodía, composto polos programas “Galicia Noticias” e “Telexornal Mediodía”, con máis de 10 puntos de marxe respecto do segundo na clasificación

Entre as televisións autonómicas, a Galega é a canle con máis “share”, cunha cota que sobe ata o 20,3% e superando en 4 puntos a seguinte canle, de luns a venres. A Radio Galega tamén consolida as súas franxas de liderado en Galicia e sobe ata os 142.000 oíntes de luns a venres, o que supón un incremento do 10% con respecto da primeira onda do EXM de 2023.