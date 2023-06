A Cidade da Cultura acolleu onte a presentación do festival “Galicia Ilusiona”, que terá lugar este próximo outono. O mes de setembro adicarase aos espectáculos gratuítos dunha caravana itinerante e outubro, para as galas nos auditorios das cidades,dende o día 6 en Lugo ata o 22 en Vigo –cun prezo de 12 euros–. A presentación contou coa presenza da directora de Turismo da Xunta, Nava Castro, e dos responsables do festival Pedro Bugarín e Dani Polo.