Rebeca Rods and Vigo Gospel Choir actúa hoy (21.00 horas) en la concatedral-basílica de Santa María de Vigo dentro del programa de la Semana de la Caridad que organiza Cáritas Diocesana Tui-Vigo. El concierto, que supone la presentación oficial del coro en Vigo, comenzará inmediatamente después de la eucaristía de acción de gracias que presidirá el obispo Luis Quinteiro Fiuza. La formación interpretará una selección de temas de góspel clásico y moderno, entre los que se encuentran “Amazing Grace”, “This Little Light of Mine”, “Oh Happy Day”, “Breakthrough” y el “Hallelujah” de Leonard Cohen, con arreglos de Rebeca Rods. “Estamos muy ilusionados de estrenar, por fin, Vigo Gospel Choir en Vigo y en una iglesia, además, tan especial como la Colegiata”, afirma la cantante, compositora y productora viguesa.

Aunque ésta será la primera actuación de la formación coral en Vigo, no será su primer concierto, ya que actuó recientemente en una entrega de premios de la Diputación de Pontevedra. “Llevamos ya varios años trabajando, aunque el coro se ha consolidado este año, a raíz de los talleres de ‘Góspel a vela’ del verano pasado”, explica su directora. El coro acaba de grabar, además, un reportaje para Cuatro que está previsto que se emita este verano, según Rods.