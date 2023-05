A celebración do Día das Letras Galegas está cada vez máis preto e os eventos musicais na honra a Don Paco, Francisco Fernández del Riego, son numerosos. O principal terá lugar o martes 16 en Vigo, no Teatro Afundación organizado polo Consello da Cultura Galega. Xa case non quedan entradas.

Se logran conseguir unha, espéralles un concerto da Real Filharmonía de Galicia –dirixida por Maximino Zumalave– que interpretará obras de Reveriano Soutullo, Bal y Gay máis unha peza do compositor galego Brais González. Comezará con “Suite Vigo”, de Soutullo; e incluirá “Sinfonietta”, creada polo vigués Brais González na que se poderá escoitar “A miña burriña” –a canción tradicional preferida do patriarca homenaxeado– co Coro de Cámara Rías Baixas. O mesmo día das Letras Galegas, o mércores 17, no parque Son do Regueiro de Torroso, en Mos, a partir das oito da tarde, actuarán o grupo Pelepau e a Banda Xuvenil de Torroso, esta segunda coa batuta de Ángeles Lorenzo. No directo, ofrecerán un repertorio de clásicos da música tradicional galega orquestadas polo compositor Andrés Álvarez. Estarán acompañados de tres cantareiras e da parella de baile Fíos de Liño. ESta última foi gañadora do concurso de danza galega “Vai de baile” do programa “Luar” da TVG. Tamén o mércores, en Catoira, a Banda de Música de Catoira ofrecerá un concerto a partir das sete da tarde no Auditorio Municipal. Unha hora antes, Antón Ke transformará a obra “A gaita galega” de Xoán Manuel Pintos nun conto adaptado e con poemas acompañados polo ukelele. Bueu celebrará tamén con música o Día das Letras Galegas coa tradicional romaría de Sanamedio, coa actuación de Os Liboreiros, Pais de San Roque e Os Palleta Mollada. Ás oito da tarde, Concerto das Letras Galegas no Centro Social do Mar coas corais polifónicas de Santa Comba de Cordeiro, Salceda de Caselas, Queixumes do Hío e Marusía de Bueu. Hoxe, domingo, a Entidade Local Menor de Camposancos organiza a partir das 17.00 horas un concerto polas Letras a cargo da Banda de Música da Agrupación Musical da Guarda, dirixida por Victor Alonso Treinta. Nun principio, resérvase a actuación para o espazo da Praza de San Amaro. No caso de que chovese, pasaría a celebrarse no Casino de Camposancos. Tui tamén lembrará a Francisco Fernández del Riego con música. Será o sábado día 21, naCorredoira, a poartir das 21.30 horas. Está previsto que participen un cento de músicos que interpretarán tamén clásicos da música tradicional de noso.