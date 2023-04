Una comedia española con tintes de wéstern y thriller y protagonizada por dos mujeres: una gitana lesbiana y una inmigrante mexicana. Este es el original cóctel de Sin huellas, la serie de Amazon Prime en la que dos limpiadoras son perseguidas por mafiosos rusos, por empresarios sin escrúpulos y por la policía tras convertirse en sospechosas de un asesinato solo por hacer bien su trabajo: dejar como una patena (y sin una huella) la escena de un crimen. Las interpretan Carolina Yuste, ganadora del Goya a mejor actriz de reparto por Carmen y Lola, y Camila Sodi, una mexicana que debuta en España pero que viene de una familia con solera en su país: es la sobrina de la cantante Thalía y la exmujer del actor Diego Luna, padre de sus dos hijos.

–¿Se imaginaban que algún día protagonizarían un paella-wéstern, el género con el que han bautizado la serie, ambientada en Alicante?

–Carolina Yuste: No, pero cuando llegó fue una alegría, al sentir que estás aprendiendo cosas a las que no estás acostumbrada.

–Son dos heroínas atípicas. No solo por ser mujeres en un paella-wéstern, sino por ser una gitana lesbiana y una inmigrante.

–C. Y.: Una de las cosas que más me gustaban de la serie es que parecía que este tipo de códigos estaban reservados a los hombres y de repente vemos a dos personajes femeninos en medio de este wéstern y comedia megadisparatada. Además, son dos mujeres socialmente invisibles, entre comillas. Nos apasionó que se pusiera el foco en lugares a los que no estamos acostumbrados a mirar. Su heroicidad es que estén juntas para sobrevivir a todo este lío, viniendo de donde vienen y con todo lo que tienen que luchar.

–Camila Sodi: Todos somos héroes y heroínas de nuestra propia vida, porque te encuentras muchas curvas que tienes que ir manejando.

–Sus personajes tampoco están sexualizados. Ni siquiera salen maquilladas. Tampoco es habitual.

–C. Y.: Son dos mujeres normales. La ficción debe tener la responsabilidad de mostrar todas las diversidades para poder generar referentes nuevos. Desde la escritura del guion ya se vio que los personajes están en un embolado tan grande, ¡que como para preocuparse de ponerse rímel!

–C. S.: No tienen que ser dos mujeres sexis huyendo. Son dos mujeres reales y no tienen un punto de vista masculino encima.

–C. Y.: Ni están construidas para el deseo masculino.

–¿En medio de la acción, no hay una crítica social detrás?

–C. Y.: Claro. A veces pensamos que tiene que ser una cosa o la otra, como si la comedia más mainstream no pudiese casar con un discurso social. ¿Y por qué no? Si las formas de llegar al público son enormes. A veces nos estancamos mucho en qué cosas se pueden hacer en cada lugar, pero no hay nada mejor que entretener a la audiencia a la vez que le estás contando cosas que probablemente no conozca. Si al terminar de ver la serie conseguimos que la gente se haya divertido y además logramos que la próxima vez que vayan a un hotel se fijen en quién limpia sería fantástico.

–Carolina, aquí hace de gitana, igual que en la película ‘Carmen y Lola’, pero usted no lo es.

–C. Y.: En algún momento tendré que mirar en mi árbol genealógico, a ver qué pasa con mis apellidos. Pero que yo sepa no lo soy.

–Camila, usted sí que es mexicana. En la serie hay muchas referencias a su país, se bebe tequila, salen mariachis, se escucha a Thalía y a Christian Castro... ¿Dio ideas para hablar de México?

–C. S.: Yo lo que pude aportar fue hacia mi personaje. Más allá de eso, estábamos cobijados por un guion excelentemente escrito y muy meticuloso, que fue de las cosas que más me gustó de este proyecto.

–¿Tiene pensado trabajar más en España?

–C. S.: Yo estoy abierta. Me encantó trabajar aquí, a ver qué pasa. Me encanta llegar a un lugar nuevo, conocer a otra gente, aprender y empaparme de nuevas culturas y formas de trabajar.

–En la serie es curiosa la relación del personaje de Camila con su marido, un hombre que se convierte en un aliado a pesar de que ella sabe que no le conviene.

–TC. S.: No le conviene para nada, pero es un encantador de serpientes. Hay muchos por ahí, chicas, tengan mucho cuidado. Pero que sea un mal marido no le convierte en un mal ser humano, que es un poco de lo que va la serie. Sin huellas me interesó porque rompe un poco los estereotipos de la televisión y podemos ver personajes más complejos y humanos, como en la vida real. Alguien te puede caer muy bien, pero en el fondo no es tan buena persona, o viceversa.

–¿Piensan, como demuestra esta serie, que el humor es importante a pesar de las situaciones complicadas en las que estés?

–C. Y.: Recuerdo que en los momentos más trágicos de mi vida es cuando me han dado los ataques de risa más fuertes. Lo típico de estar en un tanatorio y reírte. El humor es una manera de sanar, de conectar con los demás, de reírte de ti mismo para dejar de darte tanta importancia y volver a bajar. A veces no valoramos mucho la industria del humor, cuando en el fondo es nuestra tabla de salvación.

–C. S.: El humor es lo que nos redime como seres humanos y lo que nos permite seguir adelante. Porque la vida se pone dura y si no te puedes reír un poco te estancas. Es la medicina gratis.