Mientras en algún otro festival de clase A (Cannes, para ser precisos) piensan en las series y el streaming como anatemas del cine, en la Berlinale llevan ya tiempo reconociendo los avances estéticos y narrativos que han experimentado los formatos serializados en el siglo XXI. Tras la creación del apartado Berlinale Series en 2015, desde este año otorgan, además, un premio a la serie más destacada. La primera en ser distinguida con este galardón ha sido Las buenas madres, miniserie italobritánica con al menos dos primeros episodios. Hoy llega a Disney+.

Su título sonará a quienes leyeron el libro de igual nombre de Alex Perry (aquí publicado por Ariel en 2019) sobre la historia real de tres mujeres nacidas en clanes de la ‘Ndrangheta’, la poderosa organización criminal con Calabria como cuartel general. Mujeres obligadas a ejercer como poco más que buenas madres, pero con su propia opinión de lo que significa serlo, y que se atrevieron a romper la omertà, la mafiosa ley del silencio, en el intento de ser coherentes consigo mismas.

Tres mujeres valientes

Tomando la investigación de Perry como base, el guionista Stephen Butchard (The last kingdom, Baghdad Central) dramatiza las vidas de varias mujeres valientes y las terribles consecuencias de su paso adelante. Gaia Girace (Lila en La amiga estupenda) lidera la acción como Denise Cosco, hija de Lea Garofalo (Micaela Ramazzotti), que tiempo atrás testificó contra su marido mafioso y lleva siete años construyendo escondites para ella y su sensible hija. En un momento de guardia baja, Lea y Denise viajan a Milán creyendo que van a reconciliarse con Carlo Cosco (Francesco Colella), antiguo culpable de sus pesadillas.

Las buenas madres es una oportunidad para reexplorar un universo reconocible, no pocas veces visto en ficción (también en televisión, incluyendo ejemplos recientes como Gomorra, Suburra y Romanzo criminale), desde una perspectiva no tan habitual: la femenina y feminista.