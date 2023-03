Vigo Gospel Choir, el coro que la artista viguesa Rebeca Rods fundó el pasado mes de octubre, crece. No solo en número. También en experiencia. La cantante, compositora viguesa y profesora de voz, fundadora y directora de Rebeca Rods Escuela Coral, en Madrid, está buscando fechas ya para que la agrupación actúe este verano mientras anima a los vigueses a que descubran el góspel. “Es una experiencia que trasciende la música. Es un género que entra en el cuerpo y en el alma porque no tiene que ver sólo con la música, sino con la devoción”, sostiene.

La oportunidad la brinda en bandeja con el taller que impartirá en Mundo Sonoro este sábado, día 25 (10.30-14.00 horas). Insiste la música viguesa que todas las personas tienen talento para cantar y que sólo hace falta dos requisitos. Uno, perderle el miedo o la vergüenza, lo que se prefieran. El otro, dejarse mecer por un género que conecta a las personas tanto personal como espiritualmente. “El góspel es compartir con los demás, más allá de ideologías, creencias y etnias, y esto es lo que lo hace tan especial”, afirma.

Ni la edad ni la inexperiencia son impedimentos para cantar en un coro de góspel. Para probar, solo tienen que dirigirse a mundoson@gmail.com o al 986.136 063.

Diecisiete personas forman Vigo Gospel Choir, a quienes Rods entrena los lunes en las instalaciones de Mundo Sonoro, centro colaborador en este proyecto. “Los miembros del coro están muy entregados y esto hace que me sienta muy orgullosa”, sostiene. El coro cuenta, además, con la colaboración de la banda de músicos formada por Sergio Gramary (piano), Paco Dicenta (bajo) y David Outumuro (batería).

“Para mí, es un coro más de mi escuela. El compromiso es el mismo”, asevera la artista, que dirige, al abrigo de su centro otros tres coros: Madrid Gospel, The Rock Choir y The Vocal Choir. Es, además, la directora del coro profesional The Black Light Gospel Choir, con el que está a punto de finalizar la grabación de su quinto disco, “Gospel Symphony Vol. II”, en el que colabora el también vigués Carlos Rodgarman, que trabaja, entre otros artistas, con Michael Bublé.

Para la artista, que ha hecho los coros a artistas como Miguel Ríos (“40 aniversario Rock and Ríos”), Alejandro Sanz, Raphael, Laura Pausini, Pastora Soler, Pitingo y El Barrio, por citar algunos, y que ha acompañado en tres ocasiones a los representantes de España en Eurovisión, los algo más de 600 kilómetros que separan Vigo de Madrid, donde reside, no son impedimento para realizar proyectos en su ciudad natal. El pasado verano puso en marcha una iniciativa tan original como arriesgada: llevar el aula de góspel a la ría de Vigo y aunar así sus dos pasiones: la música y la navegación. Pues bien, las clases de “Góspel a vela” regresarán este verano. De momento, tiene cerradas cuatro fechas.

Cuando hace 18 años, Rods se embarcó en la aventura de crear un coro de góspel no podía imaginar que este género fuera a expandirse en España de la forma que lo está haciendo. “Me llegaron a decir que era una batalla perdida, pero yo tenía claro que ésta era la batalla que quería librar”, afirma. Hoy, The Black Light Gospel Choir cuelga el cartel de no hay entradas allá donde actúa y es un referente indiscutible del género en España.