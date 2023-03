E se tiveramos que pór unha lente diferente a historia da humanidade? Vén sendo a proposta de “ReVolta”, a peza teatral que estrearán este venres e sábado, a partir das oito da tarde, no Auditorio Municipal de Vigo as actrices RocíoRomero e Arantxa Treus.

Sobre o título, esta última explica que “chamámoslle ‘Revolta’ porque hai que volver a ver a historia con outros ollos que non sexan de homes. Queriamos contar a historia dende nós, dende as mulleres”. Por iso, farán “paradas importantes en épocas destacadas da evolución” a través de diferentes personaxes. Como exemplo, sinala a Idade Media, a época da Biblia, na revolución sexual e nos anos 70 e tamén na actualidade.

“Eliximos eses momentos –profundiza Treus– porque pensamos que con eles a historia pode ser contada doutro xeito cunha visión feminista da que non hai rastro dela por ningures. Cuestionamos porque o teatro está para cuestionar e molestar”.

Porén, a pesar da profundidade do asunto, non teman, o vehículo empregado é a comedia. A través dela, gústalles “debatir e poñer o foco en temas cos que non estamos de acordo, como o patriarcal. Coa comedia, os paos entran mellor. Gústanos con ela cuestionarnos como sociedade”, sinala con retranca Arantxa Treus.

Sobre o palco, non estarán soas as actrices dirixidas por Irene Moreira (profesora na ESAD en Vigo), xa que as acompañará Alejandro Gayoso, “Gayo”, encargado do deseño de son e música.

En canto as luces, a persoa aos mandos delas será Álex Sobrino mentres que a escenografía é de As dúas e punto, tamén procedentes da ESAD.

“Este espectáculo está dedicado ás mulleres da nosa vida para que rían e para que os homes fagan unha revisión dos seus hábitos e poidan rirse de si mesmos”, conclúe Rocío Romero.

Na peza, préstase atención a varios personaxes como Lucy, a austrolopitecus de máis de tres millóns de anos de antigüedade que foi descuberta en Etiopía e que xa andaba en postura bípeda á que chegan a ‘entrevistar’.

Unha referente feminina que lles axudará a reinterpretar a historia será Lynn Margulis, bióloga xa falecida e que reinterpretou a evolución e que chegou a enfrontar algúns dos pés da teoría da evolución de Darwin.

Se este defendía a superviviencia do ser máis apto, ela postulaba a cooperación como motor da evolución nas primeiras etapas da vida no planeta.

O espectáculo da compañía Juanito y Filomena –de 60 minutos de duración– ofrécese en galego e as entradas poden xa adquirirse en www.giglon.com e na taquilla o mesmo día do espectáculo.