“Tengo buena relación con los gallegos, están un poco locos y eso me encanta”

Cualquier imagen preconcebida sobre Salvador Sobral y su forma de ser, en la vida y en el escenario, queda disipada en cuanto el artista despliega su voz y su carisma. Cariñoso, bromista, capaz de improvisar y con un talento que desborda fronteras o géneros. El cantante portugués regresará a la ciudad el sábado 25 de marzo para actuar en el Auditorio Mar de Vigo dentro de su gira internacional.

Su “BPM”, batimentos por minuto, enlaza su presente musical con la enfermedad cardiovascular que sufrió hace un lustro, aunque ya prepara el lanzamiento del nuevo álbum en otoño de este año.

–En su último disco, BPM, regresa al jazz al mismo tiempo que debuta como compositor. ¿Diría que es su disco más maduro y personal o el más atrevido hasta ahora?

–Es difícil hablar de BPM porque acabo de cerrar el nuevo disco, así que no puedo decir que es el más maduro. Era un disco en el que estábamos experimentando, buscando la curiosidad tímbrica con muchas texturas y colores, también con la guitarra. Maduro no sé, pero mucha experimentación sí.

–¿Cómo fue ese debut? ¿Se siente cómodo en ese papel?

–Nada, cómodo estoy como cantante en el escenario. Componer me cuesta mucho todavía, supongo que es un juego en el que hay que entrenar, ahora con el nuevo disco fue un poquito más fácil.

–¿Cómo es el proceso creativo?

–Felizmente tengo a Leo que me ayuda a desbloquearme y tenemos varias formas. A veces hago una letra solo y él empieza la música, otras empezamos los dos con los acordes, o nos los enviamos sueltos… esa dinámica de no ser siempre lo mismo ayuda. Está claro que soy cantante antes que compositor pero la tortura sigue ahí. Las noches en blanco intentando pensar de qué manera puedo decirlo sin decirlo, encontrar rimas poco obvias o sinónimos. Eso es lo difícil.

–Cuando se dio a conocer dio la impresión de ser más tímido e intimista pero sus directos destacan por sus bromas e interacción.

–Siempre he sido así lo que pasa es que en Eurovisión la canción era una y era una balada, no podía hablar. Pero mis conciertos siempre han sido de humor, bailar y rapear. Siempre digo tonterías, grito y encarno personajes. Lo que pasa es que la gente siempre va esperando encontrar al chico de baladas y que no se mueve mucho, pero son shows muy locos y variados.

“Me encanta tocar para 50 personas en un club o 2.000 en un auditorio”

–El disco fue compuesto durante la pandemia, pero usted ya sufrió el distanciamiento social por su enfermedad. ¿Cómo vivió esa época?

–Tuve suerte porque en mi confinamiento personal fue muy duro, pero todo 2018 y 2019 estuve girando entonces pude, como decimos en Portugal, ‘tirar a barriga da miséria’. Me sirvió para componer, creo que no lo hubiese hecho si no estuviese obligado a estar en casa, cuando estás tocando siempre es más difícil. Ahora fui por primera vez a Brasil y no hay nada que me haga más feliz que viajar y tocar.

–Esa gira internacional tendrá dos paradas en Galicia, en A Coruña el día 24 y en Vigo el 25. ¿Es ya casi como una segunda casa?

–Tengo buena relación con los gallegos y todo lo que es gallego. Siempre me acogieron muy bien, desde Eurovisión que me mandaban cariño. También me gusta cantar canciones gallegas. la gente tiene mucho humor, están un poco locos y eso me encanta. Pero también el lado melancólico de los portugueses, es la combinación perfecta.

–En verano ya acudió al Mar de Vigo dentro del festival Terraceo, aunque ahora actuará “dentro”. ¿Qué formato prefiere?

–Los dos tienen encanto. Ese concierto fue muy bonito con la puesta de sol, pero el teatro tiene otra mística, tiene su propia historia. Puedo cantar con la gente, jugar con la acústica, la banda tiene más posibilidades de improvisación. A mí me encanta tocar para 50 personas en un club de jazz o 2.000 personas en un auditorio.

–Aunque ya ha asegurado que no le gustaría volver a Eurovisión. ¿Hay algún participante con el que querría compartir escenario?

–Me gustaría cantar con Bárbara Pravi que representó a Francia en 2021. Me gusta ella y lo que representa, como siente la música.