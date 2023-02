“The Hole X” no es una experiencia nueva para Canco Rodríguez (Málaga, 1977). El actor, que se dio a conocer por su papel en la serie “Aída”, ya fue maestro de ceremonias en “The Hole 2” y después en “The Hole 0” en su ciudad natal. Tras varios años de gira decidió marcharse y se dijo a sí mismo que no volvería jamás, que ya no tenía edad para un espectáculo tan exigente, en el que se dan la mano el teatro, la improvisación, las artes circenses y el cabaret. Afortunadamente para los seguidores de “The Hole” y del actor malagueño, no cumplió su promesa y podrán asistir a la fiesta que el siempre irreverente maestro de ceremonias dará en el Teatro Afundación de Vigo desde hoy y hasta el domingo, en la que se celebrará el amor, la tolerancia y la libertad.

–Regresa a “The Hole”...

–Sí. Me prometí no volver porque es un espectáculo muy agotador, que se vive con mucha intensidad porque queremos que el público salga agotado de emociones. Y yo ya dije que ya tenía una edad para seguir cantando, bailando, saltando... Y dije que no volvía más.

–Pero ha vuelto...

–Es que “The Hole” es adictivo. Por eso no para de girar por España y por eso la gente vuelve. Muchos han visto dos, tres espectáculos o han repetido el mismo... porque la emoción que vives es brutal. Es una montaña rusa: te ríes, te emocionas, pasas miedo con los artistas, que parece que se van a matar, te excitas con su erotismo... Y por supuesto, su mensaje final, que lanzamos cuando el público está ya vulnerable: “¿Eres feliz?, ¿Estás haciendo lo que quieres? ¿Te has convertido en la persona que soñabas? Aún estás a tiempo de cambiar el rumbo”. Y esto a la gente le llega porque necesitamos que nos griten a la cara que merecemos ser felices.

–¿Estamos adormilados?

–La clave para gobernar a un pueblo, o a un mundo, es adormilar a la gente y que sean hormiguitas trabajadoras que no den muchos problemas. “The Hole” es algo subversivo, como ha sido siempre el teatro. Hoy, “The Hole” no provoca tanto por el desnudo porque, a no ser a alguna red social que te censura por mostrar un pecho, a nadie le asusta ver una teta o un culo. Con lo que es revolucionario “The Hole” es zarandeando al público emocionalmente, que salga de allí diciendo: “Tengo que declararme a esta persona que quiero” o “tengo que romper mi relación porque ya no siento amor” o “tengo que dejar mi trabajo porque no sé qué pinto aquí” o “tengo que llamar a mi hijo, porque hace tiempo que no hablamos”.

–¿De qué material está hecho el maestro de ceremonias?

–Tiene que estar bien preparado en muchas disciplinas artísticas. Además, aquí no hay cuarta pared, es un tú a tú, por lo que tiene que empatizar con el público y este es diferente en cada ciudad. Y después de que toda la compañía haya zarandeado a los espectadores, se encarga del monólogo final para que el espectador salga con muchas preguntas.

–Repite con “The Hole X” en Galicia. ¿Cómo es el público gallego?

–Hay una cosa en el público gallego que me encanta y es que, cuando rompes la cuarta pared, es muy cercano, se crea una especie de compadreo que no se da en otras ciudades. Se crea un ambiente muy festivo, muy gozoso.

–¿Cuál suele ser la reacción cuando se acerca a alguien con la intención de sacarle al escenario?

–Tengo que decir que, por más que apartes la mirada te puedo sacar. Pero también que salir es algo voluntario. Si alguien no quiere, no va a salir. Tú has ido a disfrutar, no a sufrir. Ahora, si sales vas a recibir muchísimo cariño de toda la compañía. No te vamos a ridiculizar ni a dejar solo en el escenario. El objetivo es que te lo pases de escándalo y puedas contar la experiencia en la oficina, en la charcutería...

–Un espectáculo sin cuarta pared, ¿supone un reto para un actor?

–Sí. Además de estar muy preparado, tienes que estar muy descansado y concentrado. En una obra donde tengo mi texto y está todo muy medido yo estoy mucho más relajado. Con “The Hole” no. Para poder zarandear al público y que este salta flipado tienes que estar todo el rato pensando en esto. Al menos en mi caso.

–¿Y qué celebra el maestro de ceremonias en esta ocasión?

–Se celebran los diez años de “The Hole” y es un agradecimiento al público, por supuesto, porque estamos aquí hoy por él ha querido que estemos aquí. Además, rescatamos personajes de otros “The Hole” que quien los haya visto los reconocerá y quien no, los descubrirá. En este espectáculo se celebra la vida porque el maestro de ceremonias cuenta que lleva diez años con el amor de su vida, con la ratita, con la que ha pasado una pandemia, un confinamiento... El público empatiza con esto porque todos hemos pasado lo mismo. Ahora toca reírse todo lo que podamos. Toca vivir.

–Diez años de amor contra todo pronóstico...

–Sí porque el amor del maestro de ceremonias por la rata es un enamoramiento que no está bien visto socialmente. Aquí lo que se dice es: “Enamórate de hasta una rata, que nadie te diga de quien te tienes que enamorar” y que nosotros respetemos que la gente se enamore de quien le dé la gana.

–Algo que no siempre pasa.

–Cierto, pero para eso está el teatro, para recordárnoslo.

–¿A usted que es lo que más le gusta de “The Hole”?

–Sin duda, estar rodeado de gente con tantísimo talento, capaz de hacer cosas increíbles.

–¿En qué otros proyectos trabaja?

–Sigo con “El rock and roll ha muerto”, el proyecto de mi vida, un regalo que me hice a mí mismo al cumplir los 40, ese espectáculo que siempre soñé con hacer y con el que, por cierto, estaré en Vigo el 6 de mayo.

–Pero no ha muerto, ¿no?

–¡No! Eso de que el rock and roll ha muerto es una de las grandes mentiras que se repiten generación tras generación. Según nos hacemos mayores decimos que el rock and roll no es lo de antes, que ha muerto y no nos damos cuenta de que quienes nos estamos muriendo somos nosotros y que los chavales de 16 años escuchan rock ando roll porque este es un estilo de vida rebelde que conecta con la adolescencia. El rock and roll es rebelarte, romper los dogmas, y esto va a estar siempre. A mí me ha motivado a leer, a escuchar a grandes artistas, a tocar instrumentos y de alguna forma, culturalmente, a ser la persona que soy.

–¿Y no se siente solo en el escenario después de actuar con tantos artistas en “The Hole”?

–No, porque me traigo conmigo al escenario la imagen de todos los grandes artistas de los que hablo en esta obra.