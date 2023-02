Máis dun cento de centros educativos participaron e dinamizaron este #DíadaRadio diante dos micrófonos cos seus programas, e cerca de 2.000 estudantes de institutos e centros universitarios de toda a Eurorrexión-Galicia norte de Portugal celebraron xuntos o Día Mundial da Radio.

Foron máis de 15 horas de radio en directo desde diferentes radios e centros de ensino. A Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago, o Edificio Miralles do Campus da Universidade de Vigo e a Rádio Universitaria do Minho de Braga foron centros emisores.

Tamén o fixeron outros centros asistindo a radios locais como a Rádio Afifense de Caminha, a Radio Municipal de Tui, Radio Estrada, Radio Fene, Radio Burela e Radio As Nogais. E desde os centros educativos que contan con radio escolar tamén se fixeron programas de radio en directo.

A Asociación Cultural e Pedagóxica Ponte...nas ondas!, leva máis de vinte e cinco anos traballando na divulgación do Patrimonio inmaterial galego-portugués e o pasado ano foi recoñecida pola Unesco como modelo de boas prácticas co Patrimonio Cultural Inmaterial ao ser incluída no Rexistro das Boas Prácticas do ente internacional. A candidatura fora presentada por Portugal e España, convertíndose na primeira inscrición para o país veciño e Galicia.

Barceló, Herrera y Alsina

Por outra parte, o Día Mundial da Radio tamén tivo outros protagonistas. Carlos Herrera, Angels Barceló e Carlos Alsina uniron as súas voces nun programa de radio conjunto de COPE, SER e ONDA CERO.

Era a primeira vez na historia da radio que as tres principais grandes emisoras de España realizaban unha emisión conxunta.En total, agruparon oito millóns de oíntes e un convite de parte da audiencia a volver facelo máis adiante de xeito programado ante o que eles responderon afirmativamente pero con humor.