Hay un proverbio en inglés que dice: “si no está roto, no lo arregles”. Cuando algo presenta un estado satisfactorio no hay razón para cambiarlo. Se podría aplicar al próximo álbum de U2, para el que habrá que esperar un par de meses. “Songs of Surrender”, a la venta el 17 de marzo, reunirá 40 de sus mejores canciones “regrabadas y reinventadas”, según anuncia su discográfica, Universal. Algunas son tan emblemáticas como “Pride (In The Name of Love”), “One” y “Where The Streets Have No Name”. ¿Decisión arriesgada o maniobra para explotar de nuevo el catálogo más exitoso del grupo? Conocidas ya un par de versiones, los seguidores se muestran divididos.