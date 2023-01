Cando unha ambulancia percorre con celeridade unha estrada ou rúa, sabemos que alguén precisa atención sanitaria urxente. Diferentes profesionais sanitarios poñen en marcha o operativo para atender á persoa necesitada. Todo comeza cunha chamada telefónica ao Centro de Coordinación de Emerxencias, e iníciase o traballo da dotación da ambulancia. Estes profesionais da sanidade reúnense na Asociación dos Técnicos de Emerxencias Sanitaria e Xestores de Emerxencias de Galicia, Tesgalicia.

O programa A porta aberta, que emite hoxe a TVG2 ás 21.30 horas, achéganos a historia e actualidade de Tesgalicia. José Antonio Bello, presidente, fundador da Asociación e técnico de emerxencias sanitarias; Uxío Figueroa, secretario da asociación e técnico; María Méndez, socia e operadora de emerxencias na central de coordinación do 061; e Jessica Varela, socia e técnica de emerxencias sanitarias, dan a coñecer o día a día do seu labor.

O benestar de toda a sociedade depende dos profesionais deste ámbito: os técnicos e xestores de emerxencias sanitarias. Sen eles moitos problemas de saúde sobrevidos ou accidentes terían un desenlace dramático. Por isto as reivindicacións de melloras no desenvolvemento do seu labor non só lles concirnen a eles, senón a todas e cada unha das persoas que conformamos a sociedade.

Trátase dunha profesión cun alto compoñente vocacional. Tanto os que traballan no Centro de Coordinación de Emerxencias atendendo aos demandantes do servizo ou organizando o operativo, como os que traballan nas ambulancias, mostran verdadeira paixón polo seu traballo e nesta actitude reside o xerme da súa encomiable profesionalidade.

Desenvolven un traballo complexo tecnicamente pero tamén nos aspectos psicolóxicos. Aman o labor que desempeñan, e a sociedade precisa da súa entrega, por isto é xusto que se lles preste o apoio para que consigan as melloras necesarias para que poidan exercer en condicións óptimas, o que é un beneficio para o conxunto da sociedade. Eles son os que acoden no noso auxilio, son a Asociación Profesional dos Técnicos de Emerxencias Sanitarias e Xestores de Emerxencias de Galicia.

Seguintes capítulos

Esta semana, A porta aberta vai dar a coñecer tamén a labor da Federación de Razas Autóctonas de Galicia (o 17 de xaneiro), a Asociación Ramalladas de Intervencións Asistidas con cans (día 18) e a Asociación Galega de Deseño (día 19).