La edición semanal de El objetivo no ha vuelto a la programación de La Sexta tras el parón navideño. A punto de cumplir diez años de emisión, la cadena de Atresmedia ha cancelado el programa presentado y dirigido por Ana Pastor después de los discretos datos de audiencia que estaba promediando en la noche del miércoles.

La decisión del grupo audiovisual no afectará a la marca del programa, que seguirá presente en La Sexta, ya que se seguirá utilizando para futuros especiales que se emitan en función de la actualidad, especiales que no tendrán una periodicidad fija y no estarán vinculados a las futuras convocatorias electorales.

El objetivo no estaba pasando por su mejor momento en la parrilla de La Sexta. A pesar de que se le quiso dar un nuevo giro, en su última temporada el espacio osciló entre un máximo del 4,4% de share en su estreno y un mínimo del 2,1%.

La cancelación también supone una nueva etapa profesional para Ana Pastor. La periodista ha presentado al grupo de San Sebastián de los Reyes dos ambiciosos proyectos para el prime time que ya han sido aprobados, aunque por el momento sin fecha prevista para su estreno. Pastor llegó a Atresmedia el año 2013 y ha estado al frente de varios formatos.