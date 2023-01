El pop de El Buen Hijo llega este fin de semana a Galicia dentro del SON Estrella

El proyecto musical SON Estrella Galicia desembarca este fin de semana en salas gallegas con el pop buenrrollista de El Buen Hijo, conjunto formado por miembros de bandas como Cariño, Sant Miquel, Daniel Daniel o Chavales. Esta agrupación actuará los próximos viernes y sábado en Ferrol (Sala Ruido) y Ourense (Café & Pop Torgal), respectivamente. Las entradas para ambos conciertos, que abrirán los grupos emergentes gallegos Dalsi (en Ferrol) y Andrunk (en Ourense), están a la venta a través de la web del proyecto musical cervecero, www.estrellagalicia.es/son.

El Buen Hijo es una banda de pop formada en 2016 en Madrid. Con su primer trabajo, el EP “Los cinco temitas de El Buen Hijo”, empezaron a hacerse conocidos dentro del circuito más independiente, y algunas de sus canciones adquieren cierto estatus tras aparecer un par de ellas en la serie “Paquita Salas” de Netflix. Sin embargo, no es hasta 2018 cuando publican dos temas más, no muy distantes en sonido e intención al primer EP: “La fatalidad de las cosas” y “Walasse Ting”. Si bien el verdadero salto de la banda no llegó hasta 2020, ya con la formación actual formada por Marco, Alicia, Cham, Miquel y Daniel.