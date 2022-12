O programa de hoxe de A porta aberta (TVG2, 21.30 horas) cóntannos a historia e a actualidade da Asociación Galega de Turismo Rural: Juan Luís López, presidente da asociación dende 2018 e propietario do Hotel Rústico Casa de Díaz, en Samos; Elena Vázquez, secretaria da asociación e propietaria do Pazo de Andeade en Touro; Sofía Martino e Alberto Martino, socios de Agatur, propietaria da Casa da Torre Branca, en Santiago de Compostela, son os invitados do episodio.

O territorio galego, o seu rural, é un escenario que reúne as condicións óptimas para desenvolver un tipo de turismo moi representativo das esencias do país. O turismo rural leva anos propiciando unha forma de facer turismo racional e potenciando as calidades do rural galego. Pero os empresarios do sector tamén se enfrontan a retos de futuro que se derivan da súa estrutura como negocio. Para buscar solucións reúnense na Asociación Galega de Turismo Rural.

Galicia está á cabeza do turismo rural de toda Europa, pola porcentaxe de establecementos en relación á extensión do territorio e pola calidade global da oferta. Isto representa unha riqueza para sociedade galega en xeral, pero especialmente para a Galicia rural onde este tipo de turismo axuda ao seu desenvolvemento e a poñer en valor o territorio.

O turismo rural tamén representa unha forma de tradición, en moitos casos as casas, que son o elemento central desta actividade, son casas onde desenvolveu a súa vida a familia e, case sempre, varias xeración, e isto ten un compoñente sentimental que fai que este negocio se faga cun compromiso máis alá do negocio en si mesmo. É a posta en valor do patrimonio familiar, e aporta a historia da familia ao negocio, e dota de alma ás casas.

Hai entusiasmo nas persoas que compoñen a asociación de turismo rural, porque se trata dunha actividade con alma, onde o compromiso persoal é un dos compoñentes principais para acadar bos resultados. Cada día demóstrase máis que os proxectos que se levan adiante por motivacións vitais son os que teñen máis posibilidades dun longo percorrido. Nisto traballa a Asociación Galega de Turismo Rural.