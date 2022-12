El proyecto musical cervecero SON Estrella Galicia quiere celebrar la entrada en 2023 brindando al público gallego la oportunidad de descubrir a uno de los artistas internacionales con más futuro del neo-soul actual, Nick Hakim. Será los días 3 y 4 de enero, en Vigo (Radar Estudios) y Ourense (Café&Pop Torgal), respectivamente.

El intérprete, productor y compositor afincado en Nueva York no estará solo. En ambas citas le acompañará la calidez intimista de Marem Ladson. Las entradas para los dos conciertos ya están a la venta en la web www.estrellagalicia.es/son.

Desde 2013, sin aparente esfuerzo y gracias a una efervescente creatividad, Nick Hakim se ha venido resistiendo a cualquier ánimo de categorización y a partir de su álbum debut, “Green Twins” (2017), ha corroborado su estatus de artista versátil traspasando los límites entre estilos y abrazando géneros como el R&B, el soul o la psicodelia.

Montaña rusa emocional

Si su segundo álbum “Will This Make Me Good” (2020) nacía como inmediata respuesta al bloqueo generalizado fruto de la pandemia, el recién publicado “Cometa” (2022) lleva al artista estadounidense al otro lado de su particular montaña rusa emocional. Un disco que, debido a la vida nómada que adoptó Hakim en 2021, se fue registrando entre Texas, California y Nueva York.