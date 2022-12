‘A porta aberta’ mergúllase no traballo de Afaga na súa loita contra o esquecemento

O programa “A porta aberta”, espazo de luns a venres que se emite na TVG2 ás 21.30 horas, mergúllase na emisión desta noite no traballo da Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer e outras Demencias de Galicia (Afaga), na súa loita contra o esquecemento das personas que sufren estos males. As persoas con demencias son dependentes para o desenvolvemento das súas vidas, e as atencións que precisan son cubertas, polo xeral, polos seus familiares, razón pola que o labor de Afaga é fundamental, e dela dan conta Juan Carlos Rodríguez presidente do colectivo, Patricia Ruibal, psicóloga en Afaga, Diana Rodríguez, traballadora social e coordinadora da unidade terapéutica do Porriño e Iván Rarís, avogado no servizo legal da asociación.

O espazo que escribe e dirixe X.H. Rivadulla Corcón, realizado por Produccións Celta, suliña que o traballo dos familiares dos enfermos é físico, duro e dun sufrimento psicolóxico terrible, o que produce ter a un ser querido nestas situacións. Por isto os beneficiarios do traballo de Afaga son uns dos obxectos de atención central para a asociación. Necesitan formación, moita comprensión e moito apoio, que atopan neste colectivo. Afaga é un elemento central da estrutura necesaria para comprender esta situación, poder rebaixar a carga dos familiares, crear un horizonte de esperanza, e que o sol non deixe de brillar, suliñan en “A porta aberta”. "Natureza, teatro, astronomía e ensino rural, protagonistas da semana" O programa de mañá, martes, cóntanos a historia e a actualidade da Sociedade Galega de Historia Natural. E nel, o seu presidente, Serafín González, Xan Silvar, fundador do colectivo; Moisés Asensi, socio e autor de estudos sobre a fauna galega; e Laura Iglesias, socia e experta en conservación de aves urbanas, poñen en valor para os espectadores do espazo a natureza desta comunidad. Galicia é un espazo privilexiado., a poboación galega leva séculos gozando dunha gran calidade medioambiental, pero non exenta de sufrir deterioro. En 1973 naceu a Sociedade Galega de Historia Natural para facer firme este compromiso e dignificar o patrimonio natural galego. E da natureza ao espazo. No programa do mércores, os protagonistas son Francisco Novoa, presidente da Agrupación Astronómica Rías Baixas, o vicepresidente Pablo Martínez, a fundadora Marisol González, xunto aos socios Carmen Norniella e Julio Pereira. O xoves, “A porta aberta” céntrase na historia e actualidade da Asociación de Actores e Actrices de Galicia, cun traballo esencial para axudar á sociedade galega a comprender e fixar os seus valores culturais. Nunha profesión, a dos actores aactrices, non sempre comprendida na súa valía. Por último, o espazo do venres é para o labor da Asociación de Mestres de Colexios Rurais Agrupados de Galicia, (Amcraga), no que Rosa Barreiro, a presidenta do colectivo e directora do CRA Nosa Señora do Faro, que aglutina escolas dos concellos de Ponteceso, Cabanas de Bergantiños e Malpica, mergúllase na realidade do ensino rural na actualidade.