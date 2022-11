A TVG2 retoma esta noite, ás 21.30 horas, a emisión do programa A porta aberta, un espazo diario –de luns a venres– realizado por Producións Celta e que pretende dar protagonismo ao labor que fai o movemento asociativo galego achegándose ao día a día de diversos colectivos da comunidade. Hoxe as protagonistas serán as mulleres que integran a Asociación de Executivas de Galicia, que naceu co propósito de divulgar o valor engadido que aporta o liderado feminino á nosa sociedade.

Para elo, o programa, escrito e dirixido por X.H. Rivadulla Corcón, conta na entrega de hoxe, titulada ‘Construir un novo pensamento’, coa participación de Carla Reyes Uschinky e Concepción Vilaboa, presidenta e vicepresidenta da asociación, e das empresarias Andrea González e Estela Bermello, que dende sectores empresariais e laborais moi distintos, comparten experiencias, loita polos dereitos e intereses da muller profesional galega e tamén o obxectivo de construir xuntas un futuro mellor. ‘Puro teatro’ nomea o programa de mañá martes, adicado á asociación Escena Galega, un paraugas baixo o que atopan acubillo compañías de teatro, danza e novo circo, que comparten o complexo traballo común de crear e soster a armazón empresarial das artes escénicas e contribuir así á construción da idiosincrasia da sociedade galega. Na emisión tomarán a palabra o presidente da entidade, Santiago Cortegoso, a vogal da asociación Paula Quintas, así como Laura Sarasola, unha das asociadas, e Artur Trillo, un dos membros fundadores, que abordarán algúns dos retos aos que se enfrentan para desenvolver a súa profesión de maneira digna. A Asociación Galega de Matronas protagoniza o capítulo deste mércores, que leva por título ‘A vida nas súas mans’.O colectivo, no que se agrupan as profesionais desta rama sanitaria, reivindica a través das voces da súa presidenta, Noelia Amor, a vicepresidenta, Cristina Lojo, e dúas das súas asociadas, María Coego e Daniela González, un mellor coñecemento das súas tarefas cotiás, que van máis alá das súas funcións no parto e que teñen un valor fundamental para a vida das mulleres e do conxunto das familias. Transmiten paixón polo seu traballo, e tamén inquietude por sentirse parte dun servicio sanitario imprescindible que, ao seu entender, aínda non está de todo normalizado, en moitos casos por descoñecemento. O xoves tócalle o turno á Asociación Sindical Galega de Guionistas, que representa a un colectivo profesional imprescindible do audiovisual. Para A porta aberta falan, en defensa dos seus dereitos e intereses, o seu vicepresidente, Ángel Manzano, o tesoureiro, Víctor Grande, e dous dos seus asociados, Ángela Andrada e Fernando Tato. O último programa da semana permitirá o venres aos espectadores coñecer a Asociación Galega de Familias de Acollida, una rede solidaria que ofrece unha oportunidade a nenos en situacións familiares complexas. Intervirán a presidenta, Rebeca Pereira, a coordinadora, Carmen Dourado, a educadora social Viviana Varela e o asociado Felipe Freira.