La joya de la corona de Netflix se está enfrentado a críticas furibundas. La serie creada por Peter Morgan ha llegado a los años más convulsos para la familia real en un momento en que el Reino Unido aún está de luto por Isabel II. “La quinta temporada de la serie es una dramatización ficticia, que imagina lo que podría haber sucedido a puertas cerradas durante una década importante para la familia real, una que ya ha sido analizada y bien documentada por periodistas, biógrafos e historiadores”, se escudó hace unas semanas Netflix ante las críticas.

El culebrón de los nuevos capítulos no tiene desperdicio, con la guerra abierta entre Carlos y Diana, la filtración del Tampaxgate, el empeño del heredero en jubilar a su madre, la amistad del duque de Edimburgo con la mujer de su ahijado y la entrada en escena de los Al-Fayed. ¿Pero qué hay de verdad y de ficción en todo ello?

Controversia

Una de las escenas más controvertidas aparece ya en el primer episodio, con la reunión secreta que Carlos (Dominic West) pide con el primer ministro, John Major (Jonny Lee Miller). Durante la charla, el heredero al trono se compara con su tatarabuelo, Eduardo VII, hijo de la también longeva reina Victoria, que “tanto anhelaba que le dieran responsabilidades pero su madre se negó. Y sin embargo, cuando llegó su momento, demostró que sus escépticos estaban equivocados y su reinado fue un triunfo”.

El propio Major se ha apresurado a desmentir que se produjera esta reunión. “Nunca hubo ninguna discusión entre sir John y el entonces príncipe de Gales sobre la posible abdicación de la difunta reina Isabel II, ni tampoco el príncipe planteó un tema tan improbable e impropio”, afirmó un portavoz del exprimer ministro.

“La escena debería verse como nada más que ficción dañina y maliciosa. Un montón de tonterías vendidas sin otra razón que proporcionar el máximo (y completamente falso) impacto dramático”, agregó. “Hay personas que creen que Carlos deseaba que su madre abdicara, pero de ahí a que parara unas vacaciones con su familia para hablar con el primer ministro hay un trecho enorme”, recalca también Ana Polo Alonso, la autora del libro titulado ‘La reina. La increíble vida de Isabel II’.

¿Es cierto el intento de atropello del amigo médico de Diana? No, pero sí es cierto lo que muestra el segundo capítulo de cómo el médico ayudó a Diana a participar en el libro de Andrew Morton.

Intermediario

El periodista consiguió que un amigo de ambos, el doctor James Colthurst, sirviera de intermediario para lograr el testimonio de la protagonista: el médico la iba a visitar al palacio de Kensigton, en la cesta de la bicicleta llevaba una grabadora y unos folios con las preguntas, Diana se grababa mientras contestaba y Colthurst llevaba luego las cintas al apartamento de Morton.

¿Entraron y revolvieron la casa de Andrew Morton cuando estaba preparando el libro de Diana? No hay constancia. Pero, tal y como recalca Ana Polo, “un biógrafo del príncipe Carlos, Anthony Holden, dijo que alguien había entrado misteriosamente en su casa y le había robado documentación”. Según él mismo explicó en el ‘Daily Mail’, se llevaron los archivos con textos sobre Carlos, discos donde guardaba material y vídeos VHS. Holden explicó que la policía le había dicho que parecía el trabajo de los servicios secretos.

¿Se conocieron Diana y Al-Fayed en la hípica, porque la reina no quiso sentarse al lado del empresario egipcio? No. En el tercer capítulo de ‘The Crown 5’, Isabel II busca una excusa para no tener que sentarse al lado de Mohamed Al-Fayed. Y su secretario la sustituye por Diana de Gales, que hace muy buenas migas con el empresario egipcio y, de paso, conoce a su hijo Dodi. Pero la historia no fue del todo así.

Según la revista ‘Town & Country,‘ se cree que Diana conoció a Mohammed Al-Fayed y a su hijo, Dodi, en un partido de polo en 1986. “Carlos jugaba en uno de los equipos y Dodi en el otro. Al año siguiente Diana y Al-Fayed volvieron a coincidir en otro partido”, dice Polo.

¿La grabación del Tampaxgate fue captada por un radioaficionado? Se sabe que la grabación fue interceptada en diciembre de 1989 mientras él estaba en Eaton Lodge, la mansión de los duques de Westminster. “No está claro de si fue un aficionado o si fueron profesionales a sueldo. Hay que tener en cuenta que Diana también fue grabada mientras hablaba por teléfono con un presunto amante y, muchos años más tarde, una investigación policial desveló que varios miembros de la familia real tenían sus teléfonos pinchados”, según Ana Polo.

¿Carlos bailó breakdance? En el final del quinto capítulo vemos a Carlos (Dominic West) moviendo el esqueleto al ritmo de la canción ‘Don’t sweat the technique’. Pues esta escena es real, ya que recrea lo que pasó en una visita del príncipe de Gales a un curso de la Youth Meets Industry organizado por su organización benéfica, en 1985. La agencia Associated Press habló así del tema: “Dejando de lado el decoro real, el príncipe Carlos se arrodilla junto a un grupo de jóvenes durante un taller para desempleados y se pone a bailar breakdance con ellos”.

Hasnat Khan

Sí. Diana conoció al cirujano paquistaní a finales de 1995 en el hospital Royal Brompton donde él trabajaba, cuando ella acompañaba a su acupuntora, Oonagh Shanley-Toffolo, durante la operación de su marido (tal y como muestra el capítulo ocho de la quinta temporada de ‘The Crown’). “Hasnat fue quien lo operó y, en cuanto lo vio, Diana pensó que era un hombre fascinante”, destaca Ana Polo.

¿Se ocultaba Diana con una peluca en sus citas con el cirujano? Sí, por las memorias del mayordomo de la princesa, Paul Burrell, se sabe que Diana se compró una peluca morena y que se la ponía para ir al cine con amigas. “Hasnat Khan y ella no fueron al cine a ver ‘Apollo 13’ [como aparece en el octavo capítulo de ‘The Crown 5’], pero sí a un concierto de jazz”.