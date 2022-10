Culturgal celebra 15 anos e para conmemoralo prepara un concerto no Pazo da Cultura de Pontevedra con Antía Muíño, Néboa, Berto e Grande Amore.

Dende a organización destacan eta proposta de “electrónica, pop e tradición; a diversidade da música galega de hoxe nunha sesión única e singular”.

As entradas sairán á venda o vindeiro 27 de outubro en cultur.gal a un prezo de 8 euros que inclúe, ademais do concerto, o acceso á Feira. A 15ª Culturgal que se celebrará na cidade do Lérez do 24 ao 27 de novembro.

Culturgal anuncia que irá desvelando toda a súa programación durante as próximas semanas tras o peche o 16 de outubro da convocatoria de participación dirixida a empresas, entidades e profesionais da cultura.

Traballan xa nunha exposición con materiais gráficos e audiovisuais que percorran a andaina do proxecto desde os seus inicios así como un acto conmemorativo que terá lugar o domingo 27 de novembro.