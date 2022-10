A libraría Libros para Soñar, de Kalandraka, que acubilla o Casco Vello de Vigo acolleu onte o espectáculo de música e poesía “Paxaros” que representaron as autoras uruguais Natacha Ortega e Lucía Franco, creadoras do libro homónimo publicado pola editorial galega.

Ambas as dúas con Mauricio Gelardi forman o grupo Dragón Dorado e acompañadas polo músico galego Paco Nogueiras ofreceron o espectáculo á cativada.

O fin do poema así como do show era concienciar aos adultos sobre a reivindicación de que o espazo público debe ser un espazo de xogo para a cativada.

Na presentación do libro, Natacha Ortega sinalou que “este libriño propón unha experienca máis alá da obra; propón que habitemos espazos comúns con nenas e nenos”.

Para Lucía Franco, hai que “convidar ao lúdico, a xogar, conectar con outros nenos desde o máis simple”.

Ortega fixo fincapé en que hai que deixar liberdade aos nenos para crear os seus xogos. “Nese espazo baleiro de liberdade é onde se lle van ocorrer mil cousas máis das que lle propuxeramos. Acompañando esa infancia de fóra, acompañamos esa infancia de dentro, nunha ida e volta que se retroalimenta”.

Ambas as dúas autoras amosaron o seu desexo de que o libro non quede gardado nunha biblioteca senón que “se transforme en música, baile, xogos...”.

Indicaron que os nenos de Galicia ou Europa así como os do Uruguai ou América “emociónanse coas mesmas cousas, aquí responden en galego e español a cousas moi parecidas ás que pode contestar alguén do Río da Prata”, o que segundo elas demostra que “se empezan a borrar as fronteiras”.

Tanto Ortega como Franco, ademais, impartiron unha sesión de formación para alumnado de Educación Infantil en Compostela.