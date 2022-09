Desde que Iván González (León, 1999) se dio a conocer como la artista performer Samantha Hudson con el irreverente vídeo “Soy maricón”, además de sacudir el panorama musical con más canciones del estilo, ha ido sumando proyectos en televisión como “Una Navidad con Samantha Hudson” (Atresplayer Premium) y su participación en “Masterchef Celebrity” (TVE). Ahora ha debutado como reportera en el espacio de Flooxer que el pasado domingo estrenó Atresplayer Premium, “Crímenes online”, mostrando un registro muy diferente. Y esta Samantha también mola.

–Hábleme de “Crímenes online”.

–Es un docucrime más o menos al uso, pero tienen mucha presencia los códigos que imperan en internet. Tanto a la hora de rodarlo como de montarlo; el lenguaje que se utiliza y, por supuesto, el contenido en sí, porque se habla de crímenes que se han cometido “online” y, por lo tanto, son actividades delictivas que han transcurrido o tienen algo que ver con las redes sociales, el ciberespacio, la deep web, etcétera...

–Cuando se lo propusieron, ¿le gustó la idea?

–Pensé que hacer un docucrime que transcurriera en internet sería guay, porque es muy Generación Z y , a la vez, un tema que a todo el mundo le apetece ver. Igual la gente se espera algo más truculento, más escabroso, pero es una cosa muy entretenida, didáctica e informativa Y muy reflexiva. Porque estamos hablando de crímenes, aunque no se han contemplado como delitos, ya que internet es aún un misterio.

–¿Las reflexiones que hace al final de cada programa son suyas?

–Las exigía el guion. Buscaron a alguien como yo, que siempre se moja y siempre tiene algo que decir. Ellos me daban una directriz, pero lo que digo en el programa es 100% un texto que yo improvisaba o que me sacaba un poco antes y me lo aprendía.

–¿Está enganchada a internet?

–Yo me he criado con el boom digital. Aunque lo detestes, siempre está presente en tu vida. Me gustan mucho la cultura de los memes y las redes sociales, y me nutro de eso para mi trabajo. Internet es una fuente de estímulos muy inmediatos, muy satisfactorios y prácticamente infinitos. Y en un mundo en el que impera el estrés, la ansiedad y la angustia, y que estás siempre queriendo matar el tiempo para no estar encerrada un solo minuto con tus propios pensamientos, internet es como un vaso de agua en el desierto. Más que enganchada, estoy muy interesada. Y me lo tomo muy en serio.

–Y qué me dice de sus modelitos. En eso no podía defraudar.

–Son prendas que he cogido de mi propio armario. Los looks los hacía yo y lo he disfrutado. Me parece tan mal que la gente tenga que ir tan sobria para investigar un crimen... El equipo tenía claro que un true crime con Samantha Hudson tenía que tener muy buenos modelitos. Depende de la temática: unos días parecía más reportera de calle o más Letizia cuando presentaba el Telediario o me vestía de Miss Lujuria.

–Aparece más seria de lo que estamos acostumbrados a verla.

–Soy una chica todoterreno. Una mujer del Renacimiento. Y una de las cosas buenas que tengo es que puedo funcionar muy bien en distintos escenarios y contextos. Y este papel me lo quería tomar muy en serio. Que no fuera una parodia. Además, al final, estamos hablando de delitos. Y me hacía gracia decir: hoy soy una reportera intrépida, una investigadora de prestigio. Y abordé la situación con rigor y profesionalidad.

–¿Se puede decir que Samantha Hudson es un personaje ?

–Yo creo que todas somos un personaje, ¿no? Una no es la misma persona desde que nace a que se muere. Ni siquiera es la misma persona desde que sale el sol hasta que se pone. Si estás en una fiesta eres muy diferente a si estás en el trabajo.

–Dígaselo a la presidenta de Finlandia.

–(Ríe) La gente es poliédrica y tiene varios registros. La mayor mentira que me han hecho creer es que el ser humano es estanco y unilateral. Estoy totalmente en contra de esta sentencia. Quizá sea un personaje, pero eso tampoco me hace menos auténtica o una pantomima, sino una chica que es una gobernanta, que toma el timón y cambia de registro. Yo creo que en esencia la vida es un teatro y todos somos actrices con un guion sujeto a cambios.

–Su imagen tan rompedora y moderna y su discurso sin filtros y en ocasiones irreverente le habrá supuesto acoso y odio en las redes. ¿Ha encontrado el antídoto para ese veneno?

–Yo he nacido con una controversia con el vídeo “Soy maricón” y desde entonces he ido acumulándolas, por lo que estoy un poco curtidita. Me han tildado de moderna, pero aguantar estas cosas es muy analógico. Porque yo siempre tiro del refranero popular español, que es la cosa más arcaica que hay. Hay un refrán muy chulo que dice: “No se hizo la miel para la boca del asno” y otra más popular: “A palabras necias oídos sordos”. Creo que la gente tiene que moderar su comportamiento y está bien generar esas actitudes. Pero, por desgracia, la vida es injusta, con lo que debes entender cómo va el juego, jugar con sus normas y apechugar de la mejor forma posible. Cada uno construye su coraza con lo que tiene.

–Tras “Masterchef celebrity”, ¿le han tentado para algún reality?

–Que yo sepa no. A lo mejor me llegó un correo electrónico y no me enteré (ríe). En “Masterchef celebrity” el resultado fue catastrófico, y cuando has quedado última, ya puedes competir en lo que sea.

–¿Ya no tiene ningún tipo de vergüenza?

–La vergüenza no hay que tenerla: hay que darla hasta que te conviertas en una sinvergüenza.

–¿Sueña con algún programa?

–Soy una chica que trabaja sobre la marcha. Pero, sin duda, “Crímenes online” es una demostración de que una travesti, y, sobre todo, Samantha Hudson puede operar en varios registros.