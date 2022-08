Os concertos que fican na memoria son aqueles que se gozan tanto que nunca queres que rematen, coa ansia de entrar nun bucle eterno como o número pi. Na noite do venres, vivimos un deles con Placebo no recinto de Expourense, que quizais non foi o espazo ideal para albergar este directo. Unha área ao aire libre sería unha mellor opción. A calor era abafante.

O concerto comezou puntual ante 3.000 persoas –de mediana idade e sen presenza das novas xeracións– que viron diante un palco en negro que revelaría unha pantalla xigantesca en toda a parede ás costas dos seis músicos.

Cos primeiros acordes de “Forever chemicals”, apareceu o nome do grupo con letras enormes en branco, vermello e turquesa sobre fondo negro para despois pasar este ao violeta e comezar a ver os músicos da banda sendo Brian Molko, cantante e guitarra, o último en aparecer.

En poucos minutos, a pantalla demostrou ser realmente unha amalgama doutras seis rectangulares que foron mostrando durante todo o concerto diversos vídeos en directo da actuación fixándose nos músicos dende diferentes ángulos.

Foi a canción “Forever chemicals”, que abre o novo disco, “Never let me go”, a encargada de comezar o concerto para reflexionar ao redor da idea da memoria e a amizade e da perda das mesmas.

Esta interpretación non é única porque neste novo álbum as letras son moito máis opacas que nos anteriores. O grupo renunciou a presentar cancións ou explicalas. A diferencia doutras bandas máis dicharacheiras como Imagine Dragons, Placebo case non tivo comunicación verbal co público: só uns poucos ‘gracias’ ou ‘gracias Orense’ se puideron escoitar da voz de Stefan Olsdal.

Aínda que se botou en falta oír á Molko falar, non se pode dicir que fora un concerto frío. Foi un directo de menos de hora e media no que os temas se sucederon sen descanso, a excepción do amago de remate que derivou nos bises.

O concepto do directo foi ter o rock como eixo coa base das fortes guitarras e a creación de novos sons a través dos sintetizadores, baixo e o violín eléctrico que a veces se achegaba ao noise pero sempre con elegancia e equilibrio.

Co segundo tema, “Beautiful James”, tamén do último disco, o público conectou xa de forma total. As guitarras sonaron moi potentes, mellorou o son da voz de Brian Molko e o baixista Stefan Oldsdal animou ao público a aplaudir o que foi respondido con efusividade e mantido ao longo de todo o concerto.

Como terceira canción, escolleron “Scene of the crime”, do anterior disco, “Loud like love”. Foi curioso que ese tema homónimo ou outros hits como “Every you, every me” non foran elixidos pola banda para o directo.

Sí sonaron con gran clamor do público “Slave to the wage”, “Infra-Red” ou “Bitter end” de anteriores álbumes. Deu a sensación de que quixeron un directo cun son moi potente e rockeiro e con letras con luz chamando a atención sobre a necesidade de coidar o planeta.

O traballo musical da banda foi enorme. Non se limitaron a interpretar os temas tal cal sonan enlatados no disco, senón que engadiron arranxos e sonoridades para armalos máis, para que a vertente electrónica fora maior. Este engado fixo que houbern momentos apoteósicos.

Por último, como colofón, a canción que puxo fin ao directo foi a versión de Kate Bush “Running up that hill” –sona en “Stranger things”– cunha intro de palmas do público. A cover rescatada tampouco se ofreceu como no seu día se gravou para a cara b de versións de “Sleeping with ghosts”. A interpretación superou á que se pode ver en YouTube do Rock am Ring.

Como elemento negativo: a teima de obrigar ao público a ter que cambiar os euros en tokens, o que levou a colas longuísimas e que moita xente non mercara bebida; e a prohibición nos primeiros minutos de fotos nas primeiras filas.