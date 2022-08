Hay experiencias en la vida que no son buscadas. Llegan a nosotros como regalos y en ese momento mágico solo tenemos que cerrar los ojos y disfrutarlas. Es lo que está sucediendo este verano a miles de turistas en Algarve y Alentejo que cuando van a divisar puntos destacados de la costa de esta zona portuguesa se encuentran con el concierto gratuito del músico madrileño Ismael Barredo con su handpan.

Praia da Boneca es uno de los lugares elegidos, en la zona de Lagos. Allí, en una gruta con vistas al océano al lado de playas en roca con fósiles marinos en los acantilados, ha estado tocando el joven como una ensoñación para los visitantes.

Su conexión con Galicia es total. Fue en Compostela donde comenzó a tocar en la calle el original instrumento de percusión metálico –que recuerda en parte al gong tailandés, al gamelán indonés o el ghatam indio–; fue en Santiago donde compuso parte de las canciones que está interpretando este estío en el sur luso y que se pueden encontrar en su disco “Vibration”.

“La música siempre me ha vibrado con una conexión especial pero fue mi hermana la que me regaló la idea. Ella me dijo que el handpan sería un instrumento que se me daría muy bien. Al final fue una buena idea”, recuerda Barredo, cuyo abuelo procedía de una aldea entre Galicia y Asturias.

“Yo –añade este músico terapeuta que también ofrece conciertos meditativos– realmente lo que quería era viajar. Estaba buscando una manera de financiarme los traslados. Decidí ponerme a tocar música en la calle y me compré el instrumento. Al mes o dos meses, me fui a Compostela para tocar en O Obradoiro de forma autodidacta. Empecé allí a ensayar directamente”.

Al no ser un virtuoso en aquel momento, Barredo –que ahora se proyecta como Music to Move– temía que la gente se quedase tiempo a contemplar cómo tocaba y se decatase de que poca idea tenía. “Sonaba muy repetitivo”, admite entre risas, aunque poco a poco fue aprendiendo y conociendo a más chicos que tocaban en Santiago el instrumento.

En junio de 2019 se lanzó a grabar su disco, “Vibration” en el que presenta nueve temas. El primero que abre el álbum es “Castro de Baroña” para encontrar la siguiente referencia a Galicia en la cuarta canción: “Finisterre”; y en la sexta, “Entrada al Obradoiro”.

“El nombre de los temas se debe a que la canción la creé en ese sitio o está inspirada en ese lugar. Las de Galicia es porque las creé en esos espacios. La de Castro Baroña tiene un significado muy especial. El Día de la Madre de 2019 falleció mi abuela con 101 años. No podía desplazarme a Madrid para estar con mi familia y mi amigo en Compostela, Pablo Navas “Yeyho”, me recomendó ir a un sitio especial: Castro de Baroña. Fui y toqué allí homenajeando a mi abuela, al componer esa canción. Por eso tiene una parte emotiva fuerte”, describe. En cuanto a Finisterre, recuerda su peregrinación 20 años atrás a la Costa da Morte.

Barredo es un espíritu libre que desde hace un tiempo cruza Portugal en su furgoneta donde habita después de dejar Compostela.

En sus conciertos, un cartel invita a comprarle su disco, un souvenir sonoro de una experiencia inolvidable que ofrece una persona que al tocar el handpan entra “en bucle. Me conecta con algo interno y fluye. Hay mucha emoción. La gente conecta muchísimo”.