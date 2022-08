El Festival de Eurovisión Junior 2022 volverá a contar con la participación de uno de los llamados big five en su próxima edición. La Unión Europea de Raidodifusión anunció ayer que Reino Unido regresará al certamen infantil después de 17 años sin participar en él. La BBC será la encargada de llevar la bandera británica al escenario del Karen Demirchian de Ereván (Armenia), sede del concurso el domingo 11 de diciembre. Fue ITV la cadena que participó y retransmitió el Festival de Eurovisión Junior en la tres únicas ocasión en las que Reino Unido compitió. El proceso para elegir la candidatura británica ya se ha puesto en marcha. “Estamos más que emocionados de traer el Festival de la Canción de Eurovisión Junior a la BBC por primera vez, y de mostrar el talento musical joven y diverso de Europa para que los niños y sus familias lo descubran y disfruten juntos. Esta versión juvenil mostrará el mismo espíritu de unidad que trae el concurso de adultos. No puedo esperar para revelar nuestro propio talento musical que representará con orgullo al Reino Unido”, afirmó ayer en un comunicado Patricia Hidalgo, directora de BBC Children’s and Education.