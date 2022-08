La primera vez que el público gallego disfrutó del directo de Placebo en casa fue en 2001, en el Pabellón de As Travesas en Vigo. Sonido complicado, sí, por el emplazamiento, pero toneladas de emoción, la misma que se espera para su nueva parada en Galicia, esta vez, en Expourense, en la ciudad de As Burgas. Será mañana viernes con las entradas a 44 euros, gastos incluidos.

Los billetes aún se pueden adquirir en ataquilla.com pero cuidado con la adquisición en otras webs como viagogo porque en esta última, por ejemplo, se venden a 65 o 68 euros, lo que hace pensar en reventa, lo que no ofrece total garantía.

Sin duda, es la mejor opción para verlos cerca, amén que estarán en el Vilar de Mouros hoy, aunque con un show más corto (es un festival) y a media semana, lo que para los que trabajan es complicado.

Los programadores del Xacobeo han tenido a bien traer esta banda inglesa que lleva vendidos 13 millones de discos en su carrera. Veremos a Brian Molko y Stefan Olsdal para presentar su nuevo álbum: “Never let me go”, antes de dar el salto a Estados Unidos y México.

Con él, el grupo presenta su octavo disco de estudio, tras publicar en 2013 “Loud like love”. A lo largo de sus canciones, hay temas enérgicos musicalmente como “The Prodigal” o “Beautiful James”, mientras que en las letras prosigue la estela de confesiones de problemas existenciales pero también de preocupaciones sobre el futuro del mundo ante el desastre climático (“Try better next time”) o sobre la extrema vigilancia digital, “Surrounded by spies”.

Es de esperar que la banda recuerde los anteriores siete discos y que toque, ojalá, “Running up that hill”, la versión del tema de Kate Bush que suena en la última entrega de “Stranger things”, si bien la cover de Placebo presenta un tempo más lento y sones electrónicos. En el Rock am Ring, al menos, la tocaron en junio.