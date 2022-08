Nueve series de HBO para ver con niños en ‘streaming’

Hace calor en todas partes pero si te quedas en casa con ventilador o aire acondicionado, puedes dedicar un buen rato de ocio a ver series en familia. Como sabemos que la oferta puede abrumar y confundir, aquí van algunas apuestas seguras, en este caso disponibles en la plataforma HBO.

1. ‘El asombroso mundo de Gumball’

Las educaciones morales cuestan de digerir si vienen en forma de sermón, pero no si tienen formas tan coloridas e imaginativas como esta creación de Ben Bocquelet. A través de las aventuras del joven gato Gumball y su hermano adoptivo (y mejor amigo) Darwin, su antiguo pez, para más señas, los chavales pueden aprender cosas valiosas sin tener la sensación de estar siendo aleccionados. HBO ofrece sus seis temporadas.

2. ‘Hora de aventuras’

La serie de la que, merecidamente, primero se habla para explicar la explosión de la animación televisiva a principios de la década pasada. Todo es posible, pero solo si es bueno y/o algo grosero, en la memorable colección de aventuras de Jake y su perro mágico Finn, plagadas de guiños (sub)culturales de lo más naturales. Fue buena incluso tras salir de ella su creador, Pendleton Ward, alrededor de la mitad de su curso, que podemos recorrer completo en HBO.

3. ‘Steven Universe’

Cuando se habla de mejores series LGTBI, no se puede prescindir de esta creación de Rebecca Sugar (primera mujer que llevaba una serie en la historia de Cartoon Network), cuyo protagonista, mitad humano, mitad extraterrestre, puede cantar sobre querer ser una Mujer Gigante o fusionarse con su mejor amiga, Connie, en el personaje Stevonnie. HBO ofrece sus cinco primeras temporadas (solo falta la sexta) y el largo Steven Universe: la película.

4. ‘Summer Camp Island’

En la citada Hora de aventuras han trabajado muchos talentos que hoy dictan el futuro de la animación; entre ellos, la ilustradora y animadora británica Julia Pott. Tras trabajar en aquella como guionista durante un par de años, en 2018 presentó la serie propia Summer Camp Island (o Campamento mágico), en la que queda clara la influencia de Pendleton Ward, pero hay menos batallas y (aún) más amistad.

5. ‘La materia oscura’

Desde hacía tiempo era el momento de una adaptación fiel del universo de Philip Pullman. En la película La brújula dorada se pasaron por alto sus aspectos más polémicos (básicamente, su crítica de la religión organizada) y ni así se acabó de convencer al gran público. Esta coproducción de BBC con HBO refleja mejor toda la complejidad conceptual del mundo Pullman, donde el alma de las personas habita fuera de su cuerpo como animal o la posibilidad de mundos paralelos es menos una utopía que una realidad visible en el cielo.

6. ‘Friends’

Durante mucho tiempo, fue un lugar feliz para los suscritos a Netflix, pero la icónica telecomedia solo puede verse ahora en HBO. Se puede acudir a los clásicos (El de las dos fiestas, El del fútbol americano, En el que todos lo descubren, etcétera, etcétera, etcétera) o bien seguir desde el principio el juego de amoríos y vaivenes sentimentales.

7. ‘The big bang theory’

Sobre todo en sus primeras temporadas, este hito de la cultura pop del siglo XXI sacó oro cómico del choque entre el mundo geek y la más cruda realidad. Pasado un tiempo, era imposible dejar de pensar en cuánto cobraban todos por capítulo y la sonrisa se helaba. Cuando los hijos (sobre todo si son pequeños) hayan ido a dormir, se puede probar con The flight attendant, vehículo estelar para Kaley Cuoco, alias Penny.

8. ‘Stargirl’

No confundir con la película de Disney+ sobre una chica con ukelele. Hablamos de la serie sobre Courtney Whitmore, joven superheroína ya vista en Smallville y reintroducida el año pasado en Crisis on Infinite Earths, ya con el rostro de Brec Bassinger. La adolescente Whitmore se ve obligada a cambiar de ciudad, casa e instituto por la boda de su madre, pero el plan no es tan malo: en Blue Valley obtendrá superpoderes tras heredar la vara cósmica del mítico Starman (Joel McHale), quizá su padre.

9. ‘Buscando a Alaska’

Schwartz es también el creador, con Savage como guionista-productora, de esta adaptación del debut de John Green, autor de referencia de la literatura juvenil reciente. Charlie Plummer (Lean on Pete) da vida a un cerebrito que se enrola en un internado para aprender sobre la vida, y vaya sí aprende: se enamora de una chica, la Alaska del título (Kristine Froseth), después muerta misteriosamente. La serie toca sus crudos temas con sensibilidad, casi más que el libro en que se basa.