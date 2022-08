Jordan Peele ha creado verdadera expectación con su último trabajo, hasta convertirlo en el hype del verano. La primera escena que se compartió en redes era una secuencia en movimiento de las foto tomadas por Eadweard Muybridge en 1887 en las que se ve a un yóquey negro. Después, un pequeño tráiler en el que los personajes están en un rancho y miran atemorizados al cielo. El título del filme también es desconcertante, ¡Nop! ¿Qué es Nop?

El misterio está a punto de resolverse (llega ya a los cines) y los protagonistas nos dan algunas claves. Ellos son Daniel Kaluuya, que ya trabajó con Peele en su ópera prima, Déjame salir, y Keke Palmer, que colaboró con el director en su etapa cómica, en el programa de sketches Key and Peele. Interpretan a dos hermanos que tienen que hacerse cargo de un rancho tras la muerte de su padre. En él, doman caballos para que participen en las películas. Son descendientes del yóquey negro de aquella imagen fundacional del cine. OJ (Kaluuya) es taciturno y currante. Emerald (Palmer), todo lo contrario: expansiva, vital y un poco despreocupada.

“Peele escribió el guion durante la pandemia, en un momento en el que el miedo y el horror nos invadió a todos”, cuenta Daniel Kaluuya. “No sabíamos cuándo íbamos a poder salir de nuestras casas ni cómo afectaría eso al cine, así que él quiso crear un filme de entretenimiento a lo grande, como los de nuestra infancia, y que constituyera una experiencia cinematográfica”.

A nivel metafórico

Para ello conjugó toda una serie de elementos que nos llevan del wéstern a la ciencia ficción pasando por el horror y la comedia. Hay cowboys contemporáneos, ranchos a modo de atracción turística, un ovni depredador y chimpancés asesinos. Pero, como no podía ser de otra manera, ¡Nop! también bascula en un nivel metafórico, la especialidad de Peele. Si Déjame entrar hablaba sobre el racismo incrustado en el seno de la sociedad norteamericana justo en la etapa de Donald Trump y Nosotros giraba en torno a la lucha de clases y la mirada del otro, ¡Nop! es una alegoría de la cultura de masas, de cómo Hollywood construye los mitos y los fagocita y sobre qué papel juegan los negros dentro de ese sistema que desde los inicios los ha condenado a la invisibilidad y la explotación.

“También va sobre la imagen”, prosigue Kaluuya. “Estamos en la era de Instragram y una imagen lo vale todo. Perdemos el tiempo en ver fotos random, pero ahí están. Lo que no se plasma no existe, dice la peli. Y ellos se obsesionan con registrar a Jean Jacket [el nombre del platillo volante]”. “Hacemos lo que sea para ser vistos, para que nos reconozcan. Es algo que aprendes en la industria del entretenimiento, y creo que Jordan quería hablar de la violencia intrínseca que hay en ello. Cómo sin darnos cuenta estamos siendo devorados”, dice Palmer.

Peele no ha eludido nombrar buena parte de sus referencias. Señales, de M. Night Shyamalan y Encuentros en la tercera fase, de Steven Spielberg, cuya influencia como director resulta obvia en este caso. También los wésterns míticos, especialmente Hasta que llegó su hora, de Sergio Leone, y La puerta del cielo, de Michael Cimino, por el concepto de los paisajes abiertos.

El director quería que, al igual que cada vez que nos bañamos en el mar pensamos en Tiburón, cuando miremos al cielo tras ver ¡Nop!, nos cree inquietud por si entre las nubes se esconde un ovni. También quería reivindicar el escasamente valorado wéstern negro, como la película protagonizada por Harry Belafonte y Sidney Poitier, Buck y el farsante.

Palmer reconoce que se quedó en shock cuando leyó el guion. “Sabía que me iba a sorprender, porque era una película de Peele y él siempre tiene ideas brillantes. Pero no sabía hasta qué punto iba a flipar. Es audaz, él quería hacer algo diferente, que el espectador se desconcertara, se divirtiera y se hiciera preguntas. Todas sus obras son así, pero en este caso, por el tipo de elementos que fusiona, aún más, y te pasas con la boca abierta toda la película. Yo no paraba de decir: ‘Wooow, ¡woooowww!».

La apuesta de Peele se ha convertido en todo un acontecimiento. En su semana de estreno en EE UU se colocó en el número uno y lleva recaudados más de cien millones de dólares (44 en el primer fin de semana). “La película tiene algo que conecta con el público. Da miedo, hay momentos de humor, algunos que te dejan sin palabras [atención a la aparición del mono Gorky] y, aunque sea lo menos impactante, una preciosa relación entre dos hermanos, lo que a mí más me gusta”.