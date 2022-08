La serie de Netflix Stranger things arrasa en su cuarta temporada y provoca un efecto instantáneo: el de volver a ver, o descubrir, algunas de las películas en las que claramente se inspira, así como buena parte del cine adolescente de culto, sean dramas generacionales, aventuras o ciencia ficción, que representó un hito en el cine estadounidense de los 80. Son filmes muy de su tiempo que nos devuelven, como en un espejo, ciertas imágenes, atmósferas y decisiones presentes en la serie creada hace seis años por Matt y Ross Duffer. Lo que sigue son 10 películas de aquella década ideales para los fans de Stranger things, a las que podríamos añadir títulos que no están en plataformas como Ojos de fuego, un reconocido referente para los hermanos Duffer.

‘UN HOMBRE LOBO AMERICANO EN LONDRES’

John Landis, 1981

La película que devolvió a la notoriedad el tema de la licantropía y creó el modelo de efectos especiales –cortesía de Rick Baker– para las transformaciones de humano a hombre lobo que aún hoy se practican, técnicamente mejorados, pero no tan impresionantes como en el filme de Landis. El filme combina espléndidamente el cine de terror y la comedia adolescente que en los 80 haría furor. La banda sonora mezcló la balada estándar Blue moon con el Moondance de Van Morrison y el Bad moon rising’ de Creedence Clearwater Revival. Todo es cuestión de luna llena.

‘E.T. EL EXTRATERRESTRE’

Steven Spielberg, 1982

Más que una película de culto es el filme estadounidense más conocido de los 80, uno de los mayores éxitos de Spielberg y un título permanentemente evocado.Tras rodar un filme de tinte humanista sobre la relación entre humanos y extraterrestres, Encuentros en la tercera fase, y antes de mostrar la vertiente más belicosa de esta relación en La guerra de los mundos, Spielberg organizó un relato de aventuras y maravillas infantiles con el famoso alienígena que quiere regresar a su casa. Drew Barrymore es su cariñosa amiga, dos años antes de provocar incendios con la mente en Ojos de fuego.

‘ST. ELMO, PUNTO DE ENCUENTRO’

Joel Schumacher, 1985

El corte de pelo que luce Rob Lowe en este filme es demasiado parecido al del personaje de Billy Hargrove en Stranger things para ser una casualidad. La película de Schumacher es uno de los mejores ejemplos de comedia adolescente y coral de aquella década en la que, tras acabar la universidad, un grupo de amigas y amigos muy unidos deben afrontar la realidad del presente. Cuenta con un reparto muy generacional con Lowe, Emilio Estévez, Demi Moore, Andrew McCarthy, Ally Sheedy y Judd Nelson. Varios repetirían ese mismo año en El club de los cinco, el otro hit adolescente de la época.

‘LA NOCHE DEL COMETA’

Thom Eberhardt, 1984

Quizás el filme menos ‘popular’ de la lista y, por ello, el que mejor responde a la categoría de cinta de culto. A la fórmula de comedia adolescente/terror se une ciencia ficción y fututo postapocalíptico. Un cometa pasa cerca de la Tierra y provoca que la especie humana mute a zombi. Dos adolescentes logran salvarse al pasar la noche en un contenedor metálico. Dos de sus intérpretes, Mary Woronov –estrella de Andy Warhol y de Roger Corman– y Robert Beltran, habían coincidido dos años antes en otro gran disparate de culto ochentero, ¿Y si nos comemos a Raúl?

‘LOS GOONIES’’

Richard Donner, 1985

En su año sin duda más fecundo, Donner pasó del medievo fantasioso de Lady Halcón a relatar las andanzas del grupo de adolescentes que dan título al filme, a la búsqueda del tesoro escondido de unos piratas.Spielberg, el gran demiurgo del cine de amistad y fantasía de los 80, vuelve a estar detrás de la operación como productor y responsable del argumento original, parece que inspirado en la relación que tenía con Coppola, Lucas, Schrader y De Palma en sus años de aprendices de cineastas. La película marcaría a dos o tres generaciones y es un claro referente para ‘Stranger things’.

‘JÓVENES OCULTOS’

Joel Schumacher, 1987

Repite Corey Felman, que estuvo en casi todos los títulos de aquella edad de oro del cine adolescente, junto a su compañero de generación Corey Haim y actores algo más mayores como Kiefer Sutherland y Jason Patric. Las clásicas historias en grupo, con dos hermanos un tanto ofuscados tras el traumático divorcio de sus padres, se sumergen aquí en una estética muy concreta, la de los moteros y la del cine moderno de vampiros. Eso son los jóvenes ocultos del título español, aunque les hace más justicia el original: Lost boys, los chicos perdidos, como en el cuento de Peter Pan. Schumacher y Sutherland, ahora con Kevin Bacon, William Baldwin y Julia Roberts, reincidieron en el cine fantástico en grupo con otra película estrenada pocos años después: Línea mortal.

‘CUENTA CONMIGO’

Rob Reiner, 1986

Otra sonada historia de amistad adolescente que, en su momento, causó cierta sorpresa al tratarse de la adaptación de una novela de Stephen King. Es un nuevo triunfo del cine generacional fundamentado en historias de amistad y aventura que no renuncian al estereotipo, pero, al estar firmada por King, tiende también a ciertas partes oscuras. Como casi siempre en este tipo de filmes, presentó a una nueva generación de jóvenes actores capitaneada por Corey Feldman y River Phoenix.

‘LADY HALCÓN’

Richard Donner, 1985

Tras ser despedido del rodaje de Superman II pese a haber dado en la diana comercial con Superman, la película, el director Richard Donner pudo llevar a buen puerto una de esas películas tan fascinantes sobre el papel como condenadas al fracaso... hasta ser reivindicada con el paso del tiempo. Una actriz que empezaba a estar de moda entonces, Michelle Pfeiffer, y el rutilante ‘replicante’ Rutger Hauer dan vida a dos amantes condenados y hechizados por un obispo oscurantista y celoso: ella es convertida en halcón durante el día, y él se transforma en lobo cuando llega la noche. Fantasía medieval, fantástico poético y aventura romántica en una cinta inusual.

‘GREMLINS’

Joe Dante, 1984

No saciado con el éxito de E.T., Steven Spielberg produjo esta triunfante combinación de terror, comedia negra, humor gamberro y aventura juvenil a costa de unas juguetonas criaturas a las que nunca se les puede dar de comer pasada la medianoche y no hay que mojarlas ni exponerlas a la luz del sol. Realizada por Joe Dante, que venía de la serie B, y con guion de Chris Columbus, seis años antes de dirigir Solo en casa: de éxito en éxito.

‘LA PRINCESA PROMETIDA’

Rob Reiner, 1987

¿Película de culto al instante? ¿Clásico moderno? ¿Moderno clásico? Pasan los años y este inteligente filme que enaltece y cuestiona por igual al cine de aventuras medievales y románticas sigue siendo un referente para todo tipo de jóvenes, y no tan jóvenes espectadores. Escrito con brillantez por William Goldman, ofreció sus primeros papeles importantes a Robin Wright y Cary Elwes, aunque ella ha aprovechado mucho mejor que él aquel éxito.