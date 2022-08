El mercado de streaming sigue en constante evolución debido a la saturación de plataformas y parece enfilar un largo invierno, con recortes de plantillas y producciones canceladas. Tras los movimientos anunciados en Netflix, ahora le toca a otro grande del sector, HBO Max. La casa de series tan potentes como Juego de tronos se fusionará con Discovery+ en una única plataforma que comenzará a operar en el verano de 2023, según el consejero delegado (CEO) de la nueva compañía Warner Bros. Discovery, David Zaslav. Se desconoce el nombre con el que se comercializará la nueva marca y su precio. Lo que sí se sabe es que, de entrada, nacerá con una base de usuarios superior a los 100 millones en todo el mundo al combinar los dos servicios ya existentes.

HBO Max, lanzada con el objetivo de convertirse en la principal competencia de Netflix y Disney+, suma en la actualidad 76,8 millones de usuarios en EE UU, Europa y Latinoamérica. Ofrece en su catálogo series tan emblemáticas como Los Soprano, Succession, Euphoria, Sexo en Nueva York, Friends, The Wire y Girls, y los títulos de los personajes de DC. El 21 de agosto (22 en España) estrenará la esperada precuela de Juego de tronos, La Casa del Dragón (The House of Dragon). Su desembarco en España, el pasado octubre, llegó marcado por una competitiva oferta de lanzamiento de 4,49 euros mensuales de suscripción de por vida, aunque ahora es ya de 8,99 euros al mes.

Por su parte, Discovery+ cuenta con 24 millones de suscriptores, sobre todo en EE UU. En España está disponible a 3,99 euros mensuales y está especializada en documentales y contenidos de no ficción, como títulos de supervivencia y aventura, ciencia, animales, crimen e investigación, cocina y realities.

El nuevo servicio unirá los catálogos de WarnerMedia y Discovery, que iniciaron un proceso de fusión esta primavera para convertirse en el segundo grupo mediático más importante de Norteamérica, solo por detrás de The Walt Disney Company. En los próximos meses habrá que ver cómo afecta esta alianza a sus respectivos abonados.

Así, el nuevo conglomerado es propietario de marcas tan populares como HBO, CNN, Warner Bros., Eurosport y DC Comics, que pasarán a integrar la programación de la nueva plataforma que llegará a EE UU en verano de 2023, a América Latina en otoño de ese año, a Europa a principios de 2024 y seguidamente al resto de territorios. “Poner todo el contenido junto era la única manera de hacer ese negocio viable”, explicó el jefe de estrategia de streaming, JB Perrete.

La unión de ambos servicios llega en un momento en el que el mercado del streaming está empezando a mostrar signos de saturación. Netflix acumula dos trimestres seguidos con pérdidas de clientes; la plataforma CNN+ clausuró su servicio un mes después de su debut y otras apuestas como Apple TV+ no terminan de despegar.

Este frenazo en la expansión que vivieron durante la pandemia está llevando a las plataformas a apretarse el cinturón para controlar los gastos. Netflix ya ha reducido su plantilla en casi 500 personas, muchas de ellas de los departamentos de márquetin, y el tijeretazo también está teniendo consecuencias en la producción. HBO Max anunció hace unas semanas que cancelará casi todas sus series europeas y no producirá más Max Originals en los países nórdicos (Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia), Centroeuropa, Países Bajos y Turquía. Los únicos dos países que (de momento) se han salvado de este drástico recorte son España y Francia. De hecho, The Wrap informó de que se prevé un recorte del 70% del equipo de desarrollo de HBO Max.