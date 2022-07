El último proyecto de Rebeca Rods fusiona dos de sus grandes pasiones: la música y el mar. La artista viguesa, fiel al lema “canta, aprende, diviértete” de su Escuela Vocal, ha decidido este verano convertir el Atlántico que baña la ría de Vigo en un aula de góspel. Y no solo para adentrarse en este género musical, sino también en la navegación a vela. La idea surgió ya el pasado año, cuando preparaba el concierto que Rods –cantante, compositora, directora de coro, productora y entrenadora vocal– ofrece en Galicia todos los veranos con su coro Black Light Gospel Choir. “Estaba dándole vueltas a cómo podía subir al grupo a un barco para hacer el concierto. Al final no lo hicimos así, pero al día siguiente de actuar subimos a uno y estuvimos cantando. A partir de ahí pensé que, si podíamos cantar en el barco por qué no hacer un taller navegando”, comenta la artista, pionera el góspel en Galicia organizando talleres de carácter internacional como “Vigo é Góspel”.

Para materializar esta idea, se ha asociado con Vertigo Sailing, empresa con base en Punta Lagoa, Vigo, y con la que desde hace años practica vela ligera y windsurf. El pasado 16 de julio, el velero salió por primera equipado con un teclado y su tripulación: los alumnos –el máximo de plazas son 8–, la artista y el capitán, para surcar la ría. Fueron nueve horas de música espiritual con sabor a mar. Ni la niebla con la que les recibió el día empañó la experiencia, que superó todas las expectativas. “Todo el mundo desembarcó diciendo que quería repetir”, dice. Por eso, entiende que “Góspel a vela” es un proyecto que puede tener un futuro prometedor en una ciudad que crece a orillas del mar como es Vigo. “Es una propuesta que encaja con cualquier persona que le guste cantar en coro y que le guste el góspel y que no tenga miedo de subirse a un barco. No hace falta saber cantar, con tener ganas es suficiente”, comenta. “Es una propuesta que encaja con cualquier persona que le guste cantar en coro y que le guste el góspel y que no tenga miedo de subirse a un barco", dice El taller se divide en dos partes. La primera está dedicada al calentamiento vocal y la preparación del repertorio, que hace en el lugar donde fondee el barco ese día. La segunda, de nuevo a bordo, se centra en la ejecución de las canciones durante la navegación. Pero este proyecto no se circunscribe al góspel. “La idea es que aprendan a navegar también, que ayuden con las velas y vivan la navegación en un barco de vela...”, explica. Cuarto videoclip de Gospel Symphony La cantante presentó el pasado viernes el cuarto videoclip de Gospel Symphony, el último álbum publicado junto a Black Light Gospel Choir, titulado 'Hallelujah Anyhow', un tema compuesto por el músico estadounidense Joe Pace y con arreglos de Rebeca Rods. “Es un tema que despliega una energía desbordante. Es un canto de alegría y para los creyentes significa la esperanza en que, a pesar de las dificultades de la vida, Dios estará ahí, para ellos”, explica. Producido y mezclado en Los Ángeles por el también gallego Carlos Rodgarman, quien actualmente trabaja con Michael Bublé, Gospel Symphony contiene colaboraciones de grandes profesionales como Bazil Meade, director del London Community Gospel Choir, y Gerónimo Rauch, protagonista del musical Los miserables.