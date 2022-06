Son situacións surrealistas, cheas de humor, protagonizadas por actores e actrices galegos; un espectáculo de dúas horas dirixido polo xornalista e guionista Antón Cruces e conducido pola actriz e presentadora Lucía Regueiro. Chámase “Malo Será!” e está hoxe no Auditorio Mar de Vigo ás 21:00 horas. Grávase en directo e posteriormente emítese na TVG.

–Son varios ‘sketches’?

–Eu son só un dos actores. Están tamén Lucía Veiga, Evaristo Calvo, Josito Porto, Marita Martínez, Jazmín Abuín, María Mera, Raúl Alonso e Sara Fernández. Lucía Regueiro é a presentadora e fai como unha especie de unión dos ‘sketches’. É un espectáculo para facer un programa para a Televisión de Galicia. O “Malo Será!”, un programa que percorre os teatros de Galicia. É de comedia, ‘sketches’ de comedia. É un formato que leva moitos anos funcionando en Canarias. Logo da gravación en directo emítese na TVG.

–Pode adiantar algo dos ‘sketches’?

–Baséanse en facer rir. Eu, esta semana, teño varios. Dende un médico e un paciente e hai unha caída; un que vai casar e a moza só se acorda do ex, do último mozo que tivo, ou unha empresa da construción que quere facer un parking na Praza do Obradoiro, por poñer algún exemplo. Os paus van por todos os lados que poidas imaxinar. Facemos entre 9 ou 10 ‘sketches’ e hai conexións, non son soltos. Lucía Regueiro, que é a presentadora, vai facendo unha especie de vínculo. Hainos máis surrealistas, máis brutos, en fin...

–Facer rir en directo, en teatro, é máis complicado?

–A verdade é que é o que máis levo feito desde que me dedico a isto... Desde os monólogos en bares ata o que facemos en teatros, en “Somos criminais”, por exemplo. É moi complicado pero para min é o mellor porque se funciona xa o sabes no momento. Se hai risas xa o sabes no momento. Un especial gravado ou unha ficción cómica que vai á televisión, ou que vai ao cine, ata velo non sabes se funciona ou non funciona. Pero no directo, no momento xa che están dicindo se fai gracia o que fas ou non.

–Estivo varias veces en Vigo...

–Si. Estar no García Barbón ou o Teatro Afundación, como se chama agora, para min é dos mellores sitios. Sempre o comento, cando vou a Vigo ou fago algunha entrevista. A verdade é que o espazo e o público de Vigo... parece un tópico dicilo pero é certo: vivín momentos marabillosos con “Fariña”, por exemplo. Ou con “Somos Criminais”. Tamén con monólogos.

–Gústalle este formato de gravación en directo?

–Sempre desfrutei moito do directo, cando estabamos no Luar , no Land Rober: en directo e con público sempre. Non é directo na emisión, é directo co público. Grávase e emítese máis tarde. O formato ten un punto de estrés esaxerado porque, por exemplo, nos outros casos é un plató que xa está montado e todas as semanas é nun mesmo lugar e todo está moito máis organizado. O mesmo espazo, os mesmos equipos, os controis... aquí hai que montar un plató en cada teatro ao que imos cada semana. O estrés é un pouco maior ao habitual. A única pega que pode ter o formato é o estresado que é, o pouco tempo que temos para construír cada semana e cada programa.

–Hai moitas ganas de rir nestes momentos...

–Totalmente dacordo. Creo que tamén levamos moito tempo perdido. A xente ten moitas ganas de recuperar tempo perdido: festivais, teatro, risas... Todo iso fainos moita falta e fainos moito ben. Aos que estamos encima das táboas tamén! Nós tamén temos moitas ganas. É verdade que hai un plus, que o notas na xente, de ganas de rir, de desfrutar, de pasalo ben. Sempre é un bo momento para a comedia. Rir non nos sobra a ninguén, a tristeza seguramente nos sobre máis. A xente ten moita gana de rir e non me estraña, tamén.