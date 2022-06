En marcha “O Son do Camiño” más esperado

Tiendas de campaña en el Monte do Gozo, colas para entrar y mucha expectación en esta esperada edición del Festival ‘O Son do Camiño’, la tercera. Un festival con 47 artistas nacionales e internacionales que llega tras una pandemia de dos años y después de un accidente el viernes pasado, al derrumbarse una parte del escenario durante su instalación.

Tras dos años de ausencia las ganas de esta cita musical con base en Compostela y que cada año gana prestigio eran notables. Son tres días de festival en total, desde ayer hasta mañaña, durante los que se prevé que pasen unas 120.000 personas por el Monte do Gozo. A las 15.00 horas de ayer empezaba el festival con la actuación de la banda de rock pontevedresa Furious Monkey House en el escenario Xacobeo. ¿Lo más esperado de ayer? C. Tangana, a las 22.15 horas y The Chemical Brothers (01.30 horas). Sebastián Yatra, en el escenario Estrella Galicia (23.15 horas) también causó expectación. Por la tarde, el público calentó motores con Kase.O, Jhay Cortez y Foals. The Killer Barbies, Guadi Galego, Carlos Sadness, Lola Índigo, Sen Senra, Gazzi y Les Castizos y, finalmente, Boyanka Kostova completaron el cartel de la primera jornada.

¿Para hoy? Los escenarios Xacobeo, Estrella Galicia y Paraíso esperan, también desde las 15.00 horas, a Tigre y Diamante, Wöyza (16.35), Budiño (17.20), Justin Tuiles (18.05), Liam Gallagher (19.50), Duki (21.00), Anne-Marie (22.50), Anuel AA (23.35) o Timmy Trumpet (00.50). Ya de madrugada será el turno del dúo francés Justice (música electrónica, de las 02.00 a las 03.30). Estarán también Kings of the Beach, a primera hora de la tarde, Dani Fernández, Inmir, Editors y Galicia Army.

Mañana, sábado, empezará Cora Velasco a las 14.30. De nuevo, un cartel de vértigo: Rayden (16.20), Khea (18.35), Nicki Nicole (19.25), Dani Martín (21.10), Jason Derulo (23.40), Nathy Peluso (00.40) Tiësto (01.55) o Carolina Durante, ya al final de la noche. En esta jornada actuarán Escuchando Elefantes, Pablo Lesuit, Miss Caffeina, Triángulo de Amor Bizarro, La M.O.D.A, Rigoberta Bandini, Sebastian Black y Natalia Ferviú DJ.

Estrella Galicia premia el cuidado medioambiental

Premiar al festivalero más comprometido con el cuidado del medio ambiente. Esto es lo que pretende la compañía Estrella Galicia con esta iniciativa, “dentro de la estrategia de impacto positivo que viene impulsando en los últimos años”, según apunta la empresa. Esta firma gallega se une a “O Son do Camiño” para animar al cuidado del planeta. “Para incentivar al público en esta misión, implantaremos el proyecto New Life a través de cuatro acciones simultáneas: mediante la app Liight, la plataforma We Sustainability, el programa europeo Cada Lata Cuenta y la instalación artística Pixelata”, añaden las mismas fuentes. “Que el público disfrute al máximo de la música y de la experiencia de un gran festival es sin duda uno de los grandes objetivos de la compañía. Pero también que los y las festivaleras sean conscientes de cómo, a través de pequeños gestos, cualquiera puede ayudar a generar un impacto positivo, tanto en el planeta como en las personas”, concluye la compañía a través de un comunicado.