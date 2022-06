La asociación cultural Galicia Fiddle plantea este fin de semana un viaje musical abierto a todos los instrumentos en una singular iniciativa que contará con el chelista norteamericano Mike Block y su taller titulado “Music of the Silk Road”. El colectivo, con sede en Vigo, centrado en difundir el uso del fiddle (violín folk) en la música tradicional gallega, organiza dos jornadas didácticas y musicales con Mike Block, uno de los músicos más destacados de la escena fusión estadounidense. Aclamado por el ‘New York Times’ por su “interpretación solista vital y rica”, este gran e innovador violonchelista estará este sábado y domingo en A Casa dos Músicos, en Xustáns (Ponte Caldelas). Un curso que no será solo para chelistas, sino que cualquier instrumentista de cuerda –violín, bouzouki, guitarra, zanfona etc...–, con capacidad para aprender sin necesidad de partituras, tiene su lugar en este curso. Y es que Mike Block, con más de una década de experiencia al lado de Yo-Yo Ma en la Silk Road Ensemble, es un excelente maestro de agrupaciones multiinstrumentales, y un reputado profesor en la universidad de música de raíz más prestigiosa del mundo: Berklee College of Music de Boston.

La jornada del sábado constará de cuatro clases de hora y media y finalizará, como es habitual, con una cena-buffet (21.00 horas) y un concierto abiertos al público que se quiera acercar hasta Xustáns, aldea cercana a Pontevedra. El domingo tendrá lugar un taller infantil destinado a motivar y divertir a los más pequeños, cerrado con un pequeño concierto en sesión vermú (13.00 horas). Para más información, se puede consultar: http://galiciafiddle.com/mikeblock/.