“Esta é a historia dun home que vive só nunha aldea na que quedan dúas persoas pero ao final el acaba quedando só alí cun can. Este férese e el ten que ir a Ourense buscar axuda para curalo. A partir de aí empeza a vivir unha auténtica odisea”. Esta é a sinopse que Manquiña ofrece do novo filme que protagoniza, “O home e o can”, co que Ángel de la Cruz (“Los muertos van deprisa”, “Arrugas”) retorna á dirección de cinema.

Sobre o seu personaxe, o home do can, o actor resalta que ten unha limitación psíquica que o condiciona á hora de comunicarse coa xente. “Ademais está convencido de que é un inútil porque así llo fixeron ver os seus irmáns. Por outra parte, aproveitar o estar en Ourense para buscar a tumba da súa filla que lle retiraron cando el máis novo e tras morrer a muller”, engade o intérprete.

A aventura iraa vivindo cunha moza, Paula Chaves, coprotagonista, “que pertence a unha familia desestruturada e que ten os seus propios problemas. A diferenza xeracional entre un home de case 70 e unha rapaza duns 18 é o contexto da película”, sinala Manquiña. “Podemos dicir –engade– que el atopa nela case a súa filla e ela nel a seu pai”.

Á hora de dar vida ao seu personaxe, Manquiña recoñece que o realizador deulle liberdade total. De aí que ao ler o guión se decatara de que debía modificar as súas frases para facelo máis crible. “Atopeime con dificultades para afrontar o personaxe. As frases do guión indicaban unha estrutura mental demasiado complicada que non me coincidía coas limitacións que me indicaban para el. O que fixen foi simplificar o texto, buscar expresións moi elementais. Por outra parte, conferinlle unha desincronía ao camiñar polo que non é quen de dar seis pasos seguidos polo bloqueo mental. Outra característica que lle conferín é que cando está só no seu entorno, co can ou na natureza, é capaz de expresarse con máis complexidade que cando está rodeado de persoas”, subliña o actor.

Pola súa parte, o director, Juan de la Cruz, explicou que a idea do filme veulle herdado doutra guionista e realizador.

“Sempre me gustou o neorrealismo italiano e o guión achegábase moito á idea que tiña eu dese estilo de cinema”, detalla o realizador. Ese acercamento ao neorrealismo vén dado pola fotografía pero tamén polo tipo de historia xa que “son máis importantes os personaxes que a trama”, comenta Cruz. Precisamente, resalta, que nesta película acontece iso con dous protagonistas peculiares.

Respecto de Paula, Pauliña no seu nome artístico, Juan de la Cruz detallou que se trata da súa primeira película como actriz. “Pero é cantautora, ten un grupo de música e varios discos publicados. Eu coñecina nun programa da TVG, en “Código postal” con Luis Zahera. Ela participou como anfitriona de Cambados. Naquel momento cando a coñecín deime conta de que era o personaxe, polo aspecto físico e pola forma de reaccionar e de falar”, rememora Cruz.

O realizador está convencido de que Paula “vai ser un descubrimento” actoral. “Apórtalle naturalidade ao personaxe. Non parece interpretado, o que é outra característica do neorrealismo”, agrega o realizador.

Ademais, tamén aparecen outros personaxes interpretados por Estíbaliz Veiga, Isabel Blanco ou Víctor Fábregas, entre outros, que se suman a outro 50% do elenco actoral que non é profesional.

Respecto a cando poderemos ver “O home e o can” –rodada principalmente en Ourense– na gran pantalla, Ángel de la Cruz explicou que están xa coa montaxe das imaxes e que agarda estreala ao redor do nadal xa que a propia historia transcorre nestas datas.