La carballeira de Caldas de Reis, la Tafona y la Azucreira de Portas serán el triunvirato de espacios que albergarán, del 2 al 4 de junio, una edición de las más especiales en los diez años de historia de PortAmérica. Así lo remarcó Carmela Silva, presidenta de la Diputación de Pontevedra, que lo calificó de “referencia en la industria musical de todo el Estado”, en la presentación del festival en las dependencias del Gobierno provincial, acompañada por los organizadores del evento, además de Ricardo Martínez y Juan Manuel Rey, alcaldes de Portas y Caldas de Reis, respectivamente.

“Queremos reír, queremos música, gastronomía, territorio, espacio natural, queremos igualdad y felicito a este evento por promover que haya nuevos valores y que sea paritario, además de hacer un esfuerzo por haya mujeres visibles en el ámbito de la gastronomía”, aseguró Silva.

El festival contará con tres jornadas repletas de grandes nombres de la música actual. Arrancará el 2 de junio con Lori Meyers, Delaporte, El Columpio Asesino, Muchachito Bombo Infierno, Natalia Lacunza, Rojuu, Cápsula, Fon Román y Grande Amore. El viernes 3 de junio actuarán WOS, Rozalén, Baiuca, Andrés Suárez, Instituto Mexicano del Sonido, Coque Malla, Arde Bogotá, Alice Wonder, La La Love You y The Parrots. Finalmente, el sábado 4, Bizarrap estarán Xoel López, Viva Suecia, Mikel Erentxun, Depedro, Queralt Lahoz, Lisandro Aristimuño, Amparanoia, Dengue Dengue Dengue, Serbia, Dani e Flecha Valona.

Todo esto, aderezado con el “Showrocking”, en el que chefs gallegos, nacionales e internacionales –liderados por Pepe Solla– llevarán al público del PortAmérica algunas de sus creaciones estrella.

Los organizadores también subrayaron una de las novedades de este año, la sesión vermú del sábado y domingo en A Tafona, con música de Marilia, Monzón, Marisa Valle Roso, Santi Araujo y Pablo Lesuit, además de Mavica, Sarria e Igloo.

Las entradas están disponibles en la página web del festival, con abonos completos por 65 euros y entradas sueltas por 30.