“Tuvimos muchísima mala suerte. Fue un cataclismo. Estos dos años fueron dignos de película de ciencia ficción”. Chechu, el cantante del grupo vigués de metalcore Aphonnic describe así el bienio negro que ha perseguido a la banda por culpa, sabemos bien, de la pandemia.

Para romper el maleficio, realiza un llamamiento a sus fans y a quienes tengan curiosidad por conocer en directo a una de las mejores bandas de rock y metal del Estado. No es una hipérbole.

La cita es este viernes y sábado en la Sala Master en Vigo a partir de las 22.30 horas. Para el sábado, las entradas están agotadas; y para el viernes aún queda alguna con el precio a 13 euros si se adquiere de forma anticipada en entradium.com.

Para comprender el ánimo con el que se encuentra el grupo, hay que hacer memoria. “Teníamos dos fechas para actuar en Vigo, el 13 y 14 de marzo de 2020. A principios de ese mes, se hablaba ya mucho de la pandemia pero cuando se decretó el confinamiento fue cuando todo se fue al garete.. Y cuando lo teníamos todo preparado para darlos en enero de este año, vino el repunte de casos COVID de la Navidad, volvieron las restricciones y también se tuvieron que aplazar. Ahora, a la tercera irá la vencida y será sin mascarillas. Esperamos disfrutarlo como era antes de la pandemia”, explica Chechu, cantante y letrista de la banda.

Serán los conciertos presentación de su último disco, “La reina”, un álbum que como han dicho en redes nació “gafado”.

Después de triunfar en un crowdfunding donde los fans se volcaron, el proyecto se torció al no estar contento el grupo con el sonido, lo que les obligó a pagar una nueva remezcla en Estados Unidos.

“Empezó todo mal, continuó mal y esperamos que acabe bien. Para nosotros fueron tiempos muy oscuros porque nos metió en una deuda enorme con lo de hacer la mezcla rápido en Estados Unidos y no pudimos sacarla de encima durante estos dos años. Fue horrible este tiempo pero empiezan a marchar las nubes y a venir el sol”, reflexiona el cantante.

A quienes acudan a una o dos citas en la Master este fin de semana, les espera más de hora y media de concierto donde sonarán las buenas canciones de “Héroes” así como un recorrido por su último álbum, “La Reina”, incluida la interpretación del tema “Crisantemos”, que habla de la pérdida de una hermana y el dolor familiar que produce y que anula.

“No soy partícipe de estas canciones en directo –explica Chechu– porque la gente va a los conciertos a pasarlo bien, a reír, a olvidarse de la vida cotidiana. Temas tan sentidos como este es difícil cantarlos en vivo y llegar a conectar con el público. Esta es una canción de mucho sentir y necesitas un ambiente que muchas veces no se da en este tipo de eventos. Me encuentro tratando de escuchar mis historia y la gente ríe, habla... La sintonía se hace complicada, por eso, muchas veces me niego a cantar esta canción. Pero en Vigo vamos a hacerla porque sabemos que no habrá problema”.

En cuanto al modus operandi en la composición, aclara que “lo difícil es escoger el tema del que vas hablar. Yo tengo folios y folios de frases sueltas. Entre sí, no tienen nada que ver pero una vez eliges un tema, puedes ir utilizándolas. ¿La rabia? A veces, ayuda. Estamos viviendo un tiempo bastante convulso por el COVID, pero también por el fascismo que se está normalizando en todo. Hay cosas que no me están gustando nada”.

En este punto, conectamos con “Kaleborrock&roll”, un tema del último álbum. “Es un juego de palabras de lucha en la calle en vasco con rock and roll. Kale borrocka era una palabra que escogieron los medios de comunicación para denominar a los radicales vascos. Era algo despectivo. La lucha en las calles es donde muchas veces se consiguen derechos. La canción habla de conseguir cosas con la música”, concluye.