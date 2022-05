Treixadura presenta o vindeiro sábado 21 no Teatro Afundación de Vigo o seu novo traballo Camiño longo, o libro disco que percorre os 30 anos de vida e carreira musical do grupo referente da música tradicional galega. No concerto Treixadura contará coa presenza en directo do Coro Cantigas e Agarimos.

Despois de máis de dous anos sen concertos por mor da pandemia, Treixadura comeza asi a súa nova xira que percorrerá toda Galicia neste 2022. “Estamos impacientes por volver aos escenarios e gozar dos concertos, foi moito tempo sen poder compartir co noso público as nosas cancións, os nosos directos… Para nós Vigo é especial, gravamos aquí o noso disco en directo e tamén presentamos Inda canto, o noso anterior traballo”. Camiño longo é unha biografía musical de Treixadura. O libro disco fai un percorrido artístico, visual e histórico dun dos grupos referentes da música galega. Está conformado por 17 temas e máis de 100 páxinas da historia do grupo, con fotos inéditas, momentos das súas gravacións e imaxes de concertos.