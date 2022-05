Como dice la canción, Chanel salió ayer “ready” al escenario de Eurovisión en Italia y “rompió caderas y corazones” con su “SloMo”. El tema, muy latino, con estribillo pegadizo y letra en “spanglish”, fue acompañado de una puesta en escena impecable. La representante española volvió a demostrar en el Pala Alpitour de Turín que es reina de la canción y el baile (con tacones de aguja) a la vez. Salió en décimo lugar, tras los anfitriones Mahmood y Blanco, vestida con un mono negro y una chaquetilla de cuero, obra de Palomo Spain, con alrededor de 50.000 cristales de Swarovski, y arropada por su cuerpo de baile: Exon Arcos, Josh Huerta, Pol Soto, Raquel Caurin y María Pérez.

España estaba entre las favoritas de las casas de apuestas (en concreto, la quinta), pero al cierre de esta edición todavía no se había dado el nombre del país ganador, que dependía de las votaciones de los jurados nacionales y del televoto. La gala, presentada por Laura Pausini, Mika y Alessandro Cattelan, comenzó a las 21.00 horas con el clásico desfile de banderas de los 25 participantes. Todos ellos, salvo el club del “Big five” (Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido), tuvieron que competir en las semifinales del martes (lo hicieron 17 países) y del jueves (los 18 restantes). Ayer mismo la dirección del festival comunicó que el representante de Israel, Michael Ben David, había sido descalificado –aunque en realidad no le afectó, pues no logró llegar a la gran final– por haber besado en pleno directo a dos de los tres presentadores del certamen, con copa en mano.

El primer país en poner en pie ayer al Pala Alpitour de Turín fue República Checa con “We are domi”. Chanel Terrero cantó su “SloMo” en una posición muy jugosa: la décima, tras Italia con Mahmood y Blanco que interpretaron la balada “Birvidi”, el tema más escuchado en plataformas de streaming de los 40 países participantes, con más de 71 millones de reproducción en Spotify. En el puesto número doce salió Ucrania, el claro vencedor de Eurovisión según las apuestas, en parte por el componente emocional de la guerra. Un 48% de posibilidades tenían de hacerse con el soñado micrófono de cristal (trofeo del certamen). Kalush Orchestra brilló con “Stefania”, tema que el cantante, Oleh Psiuk, dedica a su madre.

Otra de las favoritas, Suecia, irrumpió casi al final, en el puesto veinte, con Cornelia Jakobs. Con voz un poco rasgada, al estilo Bonnie Tyler, la hija del cantante Jakob Samuel (de la banda de metal The Pdodles, que pasó por la preselección eurovisiva dos veces) defendió con éxito “Hold me closer”. Uno de los platos fuertes de la noche también quedó para la recta final: Reino Unido con Sam Ryder, un “tiktoker” que durante el confinamiento por el covid ganó popularidad con sus versiones de otras canciones. Ayer en Turín bordó “Space man”, en el que cuenta cómo vería la vida si fuera un astronauta. Al igual que España, Reino Unido lleva una mala racha clasificatoria: en los últimos siete años ha quedado entre los cinco últimos, con un sangrante “cero puntos” en 2021.

España lleva de igual modo desde 2016 en el club de los cinco de la cola y desde 1995 sin estar (al revés) en el top cinco. Chanel llegaba para romper “caderas y corazones”, pero también... ¿para romper estadísticas?