El concurso The masked singer, el de los famosos ocultos bajo unos trajes imposibles que cantan mientras el jurado (junto con el público) trata de averiguar quién está cantando, se ha convertido en una marca con alcance internacional. Tan grande ha sido su éxito global que desde Estados Unidos sueñan ahora con una edición estelar, con famosos de varias ediciones del formato en todo el mundo enfrentándose en una batalla mundial, según ha adelantado la revista “Variety”. El título que se baraja es One World, One Masked Singer.

La adaptación española del programa, con el nombre Mask Singer: adivina quién canta, se estrenó a finales de noviembre de 2020 en Antena 3, con Arturo Valls al frente, y tuvo buena aceptación en las dos temporadas emitidas hasta la fecha.