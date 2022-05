El ‘virus’ de la danza contagia a Vigo

Nunca un virus fue tan hermosamente contagioso como el que les valió este domingo el Premio Especial Vigo Porté a la Mejor Coreografía a los jóvenes bailarines de Ballet de Galicia de Marín. Sus intérpretes, de 12 a 14 años, no solo demostraron su calidad técnica sobre el escenario del Auditorio Mar de Vigo, sino también sus dotes interpretativas, algo que valoró el jurado a la hora de proclamarles los grandes ganadores del Evento Internacional de Disciplinas de Baile Vigo Porté.

Pero “Virus” solo fue uno de los grandes números que pudieron verse durante la gala, en la que se representaron, además de las ocho coreografías que optaban a este galardón –dos por cada de las cuatro categorías: mini, infantil, junior y absoluta–, las ocho que obtuvieron el pase especial de gala. En total, dieciséis números de baile de distintas disciplinas que se ganaron al público.

Una de las actuaciones más aplaudidas fue la que ofreció Unidance, que puso sobre el escenario a 62 bailarines –niños y adultos– y que volvió a sorprender, un año más, con su puesta en escena. La academia viguesa, acostumbrada a ofrecer espectáculo, ofreció una divertida y colorista versión de “Aladdin”.

Las cantareiras Tanxugueiras cerraron con “Terra” esta gala, que contó también con Xisco Feijoo. Bailarines de distintas academias acompañaron a ambos artistas con las coreografías montadas por la Compañía Vigo Porté, responsable también del número “Time of my Life”, el baile central del musical “Dirty Dancing”, que interpretaron Christian Sánchez y una de las bailarinas de la compañía. Los amantes de la salsa también tuvieron su ración, con Alfonso & Mónica. Y para quien aún se hubiera quedado con más ganas de fiesta, esta continuó en el hall con el concierto de Broken Peach y el DJ Rodri Vegas.

Más de cien premios y becas para la formación -el maestro Juan Polo y la directora del Conservatorio de Danza Profesional de Danza Mariemma de Madrid otorgaron ocho- se repartieron en esta décima edición, además de una inscripción para IDANCE, la competición de baile urbano que se celebrará en Granollers en junio. Mario & Cristian seleccionaron entre el restos de primeros premios otorgados en la disciplina urbana a los bailarines de la escuela de danza Media Punta de Vigo por su coreografía “Muxicas”.

Vigo Porté buscaba la mejor coreografía y la encontró. Hubo de todo o caso todo: folklore gallego, baile tradicional de Tahití, flamenco, tango, danza urbana, lírica, musicales, clásico..., muchos nervios, emoción, alegría y sobre todo, mucha danza. Ahora echa el telón. Hasta la próxima edición.