El Rías Baixas Film Fest integra ocho festivales que se celebrarán en varias ciudades de la provincia de Pontevedra desde mayo hasta diciembre. La programación empieza el próximo miércoles, 4 de mayo, con el XVIII Play-Doc de Tui, que se prolongará hasta el día 8. Así lo explicó ayer la presidenta de la Diputación Provincial de Pontevedra, Carmela Silva, en la presentación del calendario del evento. Destacó que el objetivo para 2022 es avanzar en la “internacionalización” de los certámenes de cine.

“Cada festival es muy relevante, pero juntos somos más fuertes y creamos una estructura potente con más capacidad reivindicativa”, apuntó Silva. También recalcó la “potentísima” cultura vinculada al cine en la provincia así como la importancia de unos festivales que “apuestan por filmes independientes, con otras miradas que obligan a pensar y tomar posición como sociedad”. Para terminar, quiso también agradecer el papel de los organizadores.

Entre ellos, estaba el director del FicBueu, Manuel Pena, quien subrayó la diversidad de los festivales así como su “importancia y dimensión” ya que incluyen también formación del público y confluyen con otras disciplinas artísticas. Por su parte, la responsable de la programación del Primavera do Cine, Ana Gontad, recordó los dos años de “pesadilla pandémica” al tiempo que animó a los espectadores a volver a las salas de cine y “salir de uno mismo, de una misma para volver a dialogar con las personas”.

El resto de festivales del Rías Baixas Film Fest son el XIX Festival de Cans do Porriño (18-21 de mayo), el XI Primavera do Cine de Vigo (6-11 de septiembre), el XV FicBueu (11-24 de septiembre), el 5#Galician Freaky Film Fest de Vigo (23-24 de septiembre y 28 de septiembre -1 de octubre), el VII Festival de Cine Inclusivo de Vigo (18-22 de octubre), el 50º Curtas Festival do Imaxinario de Vilagarcía (21-30 de octubre) y el VII Novos Cinemas de Pontevedra (13-18 de diciembre).

La compañía Troula puso el broche de oro a la presentación con una pequeña pieza teatral.