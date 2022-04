Cuando Josep Pedrerol (Barcelona, 1965) tenía 9 años ayudaba a sus padres en el taller familiar, una pequeña empresa de electrónica que fabricaba piezas para aparatos de radio y televisión. Mientras lo hacía, escuchaba a Luis del Olmo en un transistor. Ahora al que escuchan, al que ven, al que quieren, al que odian (algunos), es a él.

Millones de personas ven cada día a Pedrerol en diferentes formatos. “Disfruto mucho con lo que hago: “Jugones” (informativo deportivo de La Sexta) y “El Chiringuito” (programa deportivo nocturno de Mega). Tengo un equipo de gente joven que me hace ver lo que está pasando. El mundo cambia y siempre hay que estar en evolución”, dice el periodista de Atresmedia.

Lo que está pasando es que Pedrerol se ha convertido en pocos años en un referente absoluto. No solo de la información: también es un rostro comercial. Pero él mismo descarta dejar la comunicación: “No dejaría mi trabajo por nada del mundo”.

“No me gusta nada la popularidad. Me da vergüenza. A veces me sorprende que el tipo que va en el coche de al lado me conozca, baje la ventanilla, señale un autobús y me diga: ‘Mírate, ahí estás’”. Pero lo cierto es que Pedrerol está ahí. Su cara está en la calle. El catalán es el protagonista de un anuncio de Tax Down, una empresa de asesoramiento fiscal. Su rostro figura en la parte trasera de muchos vehículos públicos.

Hace casi diez años el presentador estuvo en la picota tras uno de sus ya habituales cabreos en directo. Una encuesta a los espectadores no funcionaba de forma correcta, Pedrerol mostró su enfado con el equipo y sentenció: “Becarios, no”. Le cayeron por todos los lados. Estuvo cerca de dejar la profesión, según confesó. La frase todavía le persigue, pero ahora con humor, la utiliza de gancho comercial. “La frase se volvió un gag y la hemos cambiado por: ‘Becarios, sí”, dice el catalán, un imán para las marcas de publicidad de un tiempo a esta parte. Para recordar, su rostro en una lona gigante de la Gran Vía de Madrid como imagen de Aliexpress. Ha colaborado con innumerables compañías, desde Pescanova a Orange, pasando por Gillete o Ariel. Su tirón llama la atención de los publicistas. Una de las explicaciones al fenómeno es el éxito de su programa en las redes sociales, caladero de las empresas.