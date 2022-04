‘Náufragos’ centrarase no afundimento do ‘Madre Antonia’ fóra da ría de Muros en 2021

O mundo do mar volverá a estar moi presente esta fin de semana coas emisións na TVG dos espazos “Caderno de bitácora” (hoxe, ás 10.50 horas) e “Náufragos” (mañá, ás 11.50 horas), ámbolos dous escritos e dirixidos por X.L. Rivadulla Corcón.

Por unha banda, “Caderno de bitácora” mergúllase nos tres tipos de imaxes que compoñen a vida de Serxo Ces, as que falan da música, as que narran a súa vida percebelleiras, e as que mostran a tenrura dun home familiar. A música conforma o ser máis íntimo de Serxo e o mar dos percebes concédelle un xeito moi singular de entender a súa vida. E a familia é a parte máis sentimental, a que da forma a un ser sensible e moi agarimoso.

Serxo sempre sabe mirar a vida con boa cara, facendo que resalte o humor, para esvaer o sentimento de tristura, pero este existe. Sabemos ben que despois do accidente, cando tivo que deixar o oficio, o percebelleiro deixaba voar o seu pensamento a carón dos compañeiro que navegan cara os acantilados de Punta Candieira. Pero este positivismo esta no adn deste home entrañable e moi sentimental.

Por outra banda, mañán lembraremos o suceso do “Madre Antonia” , barco con base no porto de Muros que, o 25 de marzo de 2021, faenaba nos baixos de Os Meixidos, fóra da ría de Muros, fronte a punta Insua. Entón, dous golpes de mar que chegaron con diferencia de poucos segundos o afundiron. O patrón David Otero dispuxo do tempo xusto para avisar a salvamento marítimo e abandonar o pesqueiro xunto co outro tripulante, Juan Carlos Lagos. Ambos foron rescatados polo helicóptero de salvamento. A súa historia será a base do capítulo 36 da serie documental “Náufragos”, que emite mañá a TVG.

Non existe forma de conseguir a seguridade plena no mar, reducir a cero os naufraxios, pero si podemos minimizar as súas consecuencias, que o número de vítimas mortais sexa cada vez menor. Isto pasa pola mellora dos medios de salvamento marítimo, aínda que en Galicia este servicio é de gran eficacia salvando vidas. No afundimento do Madre Antonia a actuación de salvamento marítimo foi esencial para que os tripulante salvaran a vida.

En “Náufragos” , o seu director Rivadulla Corcón falará con David Otero, patrón do “Madre Antonia”, que lembrará aqueles duros momentos.

E tamén, Daniel Formoso, patrón maior de Muros e amigo de David Otero, centrarase nas inquedanzas sufridas dende terra pouco despois do aviso de auxilio.