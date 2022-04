Marisa Monte actuará en el Teatro Afundación de Vigo el 26 de junio

Marisa Monte, una de las figuras clave de la música brasileña de las últimas dos décadas, actuará este verano en el teatro Afundación del Vigo, el próximo 26 de junio, en el que será su primer concierto en Galicia. La artista llega con su propio espectáculo dentro de una exclusiva gira europea que pasará por las principales capitales europeas y que tiene tres fechas programadas en España: el Festival Porta Ferrada, en Cataluña; Noches del Botánico, en Madrid; y este concierto en Vigo, que forma parte del ciclo Xacobeo Importa.

Con más de 15 millones de discos vendidos en todo el mundo y cuatro Grammy latinos, la que fuera una de los tres vértices de Tribalistas, junto a Arnaldo Antunes y Carlinhos Brown, es una de las grandes estrellas de la música brasileña.

Admiradora de artistas como Roberto Carlos, Jorge Ben, Cole Porter o The Beatles, en 2021 publicó “ Portas”, su primer disco en 10 años, coproducido por Arto Lindsay, en el que lucen las colaboraciones de Arnaldo Antunes, Nando Reis, Marcelo Camelo o Jorge Drexler, y en el que conviven la bossa nova, el vals carioca, el pop, el soul y hasta el funk conviven a su pleno antojo.

Con más de 30 años de carrera, Monte es reconocida por su fuerza creativa y sus apasionantes actuaciones en directo.

Xacobeo Importa ya ha confirmado los conciertos de Eagles of Death Metal, en Santiago, el 23 de abril,; White Lies y Charming Liars, en Santiago, el 15 de mayo; The James Hunter Six, en Ourense, el 28 de mayo,; Pat Metheny, el 17 de junio, en Vigo; Leon Bridges, el 10 de julio, en Vigo; y Jacob Collier el 27 de julio en Santiago.